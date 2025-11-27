Eros Ramazzotti celebra 40 años de carrera con un nuevo disco y gira en 2026

Con sus orígenes que se remontan al barrio de Cinecittá – en el que creció junto a los estudios cinematográficos que realizaban las grandes producciones del cine italiano – Ramazzotti comenzó su carrera desde pequeño siendo extra de algunas películas. Si bien al principio su carrera musical no despegaba tras ser rechazado por el conservatorio en el que quería estudiar por no saber leer música, Ramazzotti no desistió de su pasión, y decidió dar sus primeros pasos en la música a finales de los años 1970, después de haber estudiado Contabilidad durante dos años en la universidad.Es en el año 1982, cuando saca su primer sencillo ‘A un amigo’ (‘Ad un amico’, en italiano), dedicado a sus dos amigos fallecidos de la adolescencia Ivano y Marco, quienes murieron por causas distintas (accidente de coche y enfermedad pulmonar, respectivamente). Más tarde, en 1984 saca su sencillo ‘Tierra prometida’ (‘Terra promesa’, en italiano), con el que gana la categoría de ‘Nuevas voces’ del Festival de la Canción de Sanremo de ese año.En 1985, saca el sencillo ‘Una historia importante’, con el que se da a conocer a nivel mundial. Los años 1990 cimentan su posición en el panorama musical internacional con diversas canciones como ‘Si bastasen un par de canciones’, ‘Cosas de la vida’ – con la que hace posteriormente un dueto con Tina Turner- , entre otras. Otras artistas con las que hizo colaboraciones en dúo fue Cher con ‘Piú che puoi’ y Anastacia con ‘I belong to you’.Ramazzotti también compartió escena con Ricky Martin con ‘No estamos solos’, y Amaia Montero con ‘Está Pasando Noviembre’.Caracterizado por su reinvención constante, la voz de Eros Ramazzotti sigue cautivando a las generaciones que han seguido fielmente su trayectoria a lo largo de los años.