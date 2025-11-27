Eros Ramazzotti celebra 40 años de carrera con un nuevo disco y gira en 2026

El cantante Eros Ramazzotti cumple 40 años de trayectoria artística con un nuevo disco en el que reversiona el sencillo que lo lanzó definitivamente a la fama mundial en el año 1985 ‘Una historia importante’.

En el disco homónimo además remasteriza sus canciones famosas como ‘Una emoción para siempre’, ‘Si bastasen un par de canciones’, ‘Fuego en el fuego’ y ‘Otra como tú’ con diversos artistas prominentes de la escena musical como la puertorriqueña Kany García, el italiano Andrea Bocelli, la argentina Lali, y el mexicano Carín León. Otra colaboración destacada es con la intérprete Alicia Keys, con quien versionó nuevamente el tema ‘La Aurora’, y ‘Buona stella’, una canción inédita coescrita e interpretada junto con la artista Elisa.

Otros temas inéditos que contiene el disco son ‘Fiesta’, ‘Mañana’, ‘Solo junto a ti’, ‘Estúpidas palabras románticas’, ‘5 segundos’ y ‘Mi día preferido’, que se convirtió en el primer sencillo de este disco en ver la luz el pasado 24 de agosto. Así mismo, los clásicos remasterizados del artista también estarán disponibles en italiano.

No obstante, Ramazzotti no solo se queda ahí, ya que anunció un tour mundial para el año 2026 en el que recorrerá diversas ciudades de Europa y América como Madrid (España) o Gotenburgo (Suecia) hasta San José (Costa Rica) y Bogotá (Colombia). Panamá no aparece en el itinerario oficial del tour, de acuerdo a una revisión del sitio web del artista por parte de La Estrella de Panamá.

El disco ‘Una historia importante’ es su último trabajo discográfico tras el lanzamiento de ‘Latido infinito’, en el que con un estilo de cercanía e intimidad que dejó ver en sus canciones, colaboró con artistas de renombre en la industria como Alejandro Sanz.