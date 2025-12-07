España celebra los 50 años de su camino a la democracia con ‘Las Formas de la Libertad’

La parte festiva del evento multidisciplinar ‘Las Formas de la Libertad’ comenzó con la proyección de un desfile de modas en el que se puso énfasis en los vínculos históricos y creativos con Panamá, especialmente a través de la moda, el arte y la palabra. Es así que los asistentes al evento se abrieron paso para dar espacio a un desfile de modas que unió cultura con arte para representar tres etapas: La Memoria (cuando España poco a poco empezaba a resurgir de la dictadura); La Movida (la escena cultural madrileña que floreció en la década de los años 1980; y La Libertad (una etapa que representa la nación moderna en la que se ha convertido España).Los encargados de representar estas tres etapas fueron los alumnos de la Escuela de Danza de la Ciudad de las Artes de Panamá con coreografías en las que se escucharon canciones como ‘Libertad Sin Ira’ del grupo andaluz Jarcha – un tema con el que se invitaba a la población española a ejercer su derecho al voto en las primeras elecciones democráticas, en 1978 – y ‘A quién me importa’ de Alaska, un sencillo simbólico del hedonismo que se vivía en la época tras la censura moral que imponía la dictadura.En cambio, los diseños de los trajes de los bailarines – alusivos a figuras como el artista barcelonés Joan Miró – fueron confeccionados por cuatro destacados diseñadores de España y Panamá: Edy Mujica, Saúl Tibbet, Pilar Sáinz y Eduardo Márquez. Terminado el acto, los invitados disfrutaron de una velada amenizada por temas como ‘La Puerta de Alcalá’ (Ana Belén y Víctor Manuel), ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’ (El último de la fila), y ‘Mi gran noche’ de Raphael. Allí, no faltaron tampoco la tortilla de patatas, el jamón serrano, la paella y el vino. Una fiesta en la que nadie se quería retirar.