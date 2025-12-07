  1. Inicio
España celebra los 50 años de su camino a la democracia con ‘Las Formas de la Libertad’

Los presentes disfrutaron del espectáculo alegórico de la Embajada de España en el Biomuseo.
El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios.
Por
José Vilar
  • 08/12/2025 00:00
El Biomuseo fue escenario de la celebración organizada por la Embajada de España que combinó moda, danza, música y memoria histórica

Una alegórica puesta en marcha protagonizada por diversos arlequines dio la bienvenida a los invitados que poco a poco ingresaban al Biomuseo para participar del evento ‘Las Formas de la Libertad’.

Esos arlequines pretendían dar la punta de lanza a una puesta en escena que develaba, a medida que pasaba la noche del pasado miércoles 3 de diciembre, un espectáculo con el que se pretendía ilustrar la luz al final del túnel que vivieron millones de españoles cuando empezaron a disfrutar de una democracia naciente, si bien todavía tenían susto en el cuerpo debido a las secuelas que dejó la opresión de la dictadura franquista.

El evento – organizado por la Embajada de España en Panamá – tuvo entre su lista de invitados a miembros prominentes de la comunidad española, panameña e internacional como las magistradas de la Corte Suprema de Justicia – María Eugenia López Arias (magistrada presidenta), Maribel Cornejo y María Cristina Chen Stanziola - , la exembajadora de Panamá en Türkiye Mariela Sagel, la embajadora de la Unión Europea en Panamá Izabela Mateusz, y el expresidente de la República Juan Carlos Varela, entre otros.

También estuvieron presentes miembros de la sociedad civil como el presidente de la Fundación Iguales Iván Chanis, la presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional Lina Vega Abad, y representantes del arte y la cultura como la directora del Museo de Arte Contemporáneo María Lucía Alemán y la directora del Biblioteca Nacional María Magela Brenes.

A medida que faltaba media hora para que fueran las 8:00 pm, el embajador de Panamá en España Guzmán Palacios quiso dar el pistoletazo de salida con un sentido recuerdo a los dirigentes políticos, sindicales y sociedad en general que empezaron a luchar por la consecución de la democracia. Desde la muerte del dictador Francisco Franco en el año 1975, la sociedad española se encaminó hacia un proceso de transición democrática con altas y bajas, que dieron forma al régimen de monarquía parlamentaria, en la que el jefe de Estado era Juan Carlos I. Hoy en día, Felipe VI es quien asume la tarea de su padre.

Es en este sentido que, bajo los designios de la voluntad popular expresada en las urnas, España pasó por siete presidentes de distinto signo político como los centristas Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), el socialista Felipe González (1982-1996), el derechista José María Aznar (1996-2004), el socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el conservador Mariano Rajoy (2011 y 2018) y el progresista Pedro Sánchez (2018 – hasta el día de hoy).

“España florece, es un país moderno, contemporáneo, en el que vemos como se consolida el estado de derecho, se promulgan leyes orgánicas, se reconocen derechos fundamentales, al tiempo que el país mantiene un crecimiento sostenido en lo económico. (...) La cohesión social es una de las cosas de las que más me siento orgulloso como español. (...) Ese espíritu de la transición democrática fue fruto del esfuerzo de muchos ciudadanos, algunos de ellos lo pagaron con su vida. (...) Nosotros queríamos celebrar este momento también en Panamá, un país en el que mi familia y yo nos hemos sentido enormemente acogidos”, expresó Palacios.

Comienza la fiesta

La parte festiva del evento multidisciplinar ‘Las Formas de la Libertad’ comenzó con la proyección de un desfile de modas en el que se puso énfasis en los vínculos históricos y creativos con Panamá, especialmente a través de la moda, el arte y la palabra.

Es así que los asistentes al evento se abrieron paso para dar espacio a un desfile de modas que unió cultura con arte para representar tres etapas: La Memoria (cuando España poco a poco empezaba a resurgir de la dictadura); La Movida (la escena cultural madrileña que floreció en la década de los años 1980; y La Libertad (una etapa que representa la nación moderna en la que se ha convertido España).

Los encargados de representar estas tres etapas fueron los alumnos de la Escuela de Danza de la Ciudad de las Artes de Panamá con coreografías en las que se escucharon canciones como ‘Libertad Sin Ira’ del grupo andaluz Jarcha – un tema con el que se invitaba a la población española a ejercer su derecho al voto en las primeras elecciones democráticas, en 1978 – y ‘A quién me importa’ de Alaska, un sencillo simbólico del hedonismo que se vivía en la época tras la censura moral que imponía la dictadura.

En cambio, los diseños de los trajes de los bailarines – alusivos a figuras como el artista barcelonés Joan Miró – fueron confeccionados por cuatro destacados diseñadores de España y Panamá: Edy Mujica, Saúl Tibbet, Pilar Sáinz y Eduardo Márquez.

Terminado el acto, los invitados disfrutaron de una velada amenizada por temas como ‘La Puerta de Alcalá’ (Ana Belén y Víctor Manuel), ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’ (El último de la fila), y ‘Mi gran noche’ de Raphael. Allí, no faltaron tampoco la tortilla de patatas, el jamón serrano, la paella y el vino. Una fiesta en la que nadie se quería retirar.

