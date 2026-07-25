Esviel Jeffers Durruthy: “El arte es un termómetro social”

'Emigrar es habitar un lugar mil veces distinto y mil veces el mismo', acaso escribió en algún verso el gran poeta y viajero libanés George Shehadeh.'Mañana volveré a otro lugar' da título a la más reciente exposición del artista cubano Esviel Jeffers Durruthy en la Galería Arteconsult. Una pieza conceptual, sensual y textual nos recibe desde la vitrina: un cintillo electrónico despliega, en constante movimiento, los versos de la conga cubana que inspira y nombra la exposición. Curada por Humberto Vélez y organizada por Ana Berta Carrizo —directora de Arteconsult e hija de la siempre recordada Carmen Alemán—, la muestra contó además con la asistencia de Hinda Ehlers.El título de la exposición es, a la vez, canto y metáfora del éxodo. Es un canto porque recoge los versos de una conga que el artista escuchaba y bailaba de niño en Guantánamo, antes de partir hacia la lejana Isla de la Juventud, donde transcurrió su infancia. Pero estos versos son también metáfora de la migración: como en la conga, el presente y la adversidad se afrontan bailando hacia adelante, con una patadita. Como se dice en Cuba: 'Para atrás, ni para coger impulso'.