Fundación Deveaux abre convocatoria de becas para carreras universitarias en Panamá

A partir del próximo 13 de enero y hasta el 13 de febrero de 2026, la Fundación Deveaux recibirá aplicaciones de estudiantes que aspiren a acceder o continuar estudios universitarios y técnicos en Panamá, como parte de su programa de apoyo a la formación académica en áreas estratégicas para el desarrollo del país. El programa está enfocado en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes con buen desempeño académico. Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web de la fundación, donde podrán consultar los requisitos, las universidades y carreras que aplican, así como descargar el formulario de postulación. El proceso incluye el llenado del formulario digital y la entrega de documentos escaneados en formato PDF. La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las provincias del país. En el caso de aspirantes de primer ingreso, se exige un promedio mínimo de 4.25 sobre 5.00, calculado a partir de los últimos tres años de secundaria. Para estudiantes que ya cursan estudios universitarios, el índice académico requerido es de 2.00 sobre 3.00. Entre las carreras que forman parte de la convocatoria se encuentran matemática, biología, química, ingeniería, física, arquitectura, odontología, tecnología médica, psicología, medicina, logística y soldadura, así como otras disciplinas científicas y técnicas. Una vez cerrado el periodo de aplicación, la fundación evaluará cada expediente para seleccionar a los nuevos becarios, quienes recibirán un apoyo económico mensual. Además del aporte financiero, que cubre gastos como matrícula, laboratorios, cursos de verano, libros, uniformes, alimentación, transporte y alojamiento, el programa contempla beneficios adicionales. Los becarios acceden a consejería psicológica mensual, entrega de laptops, así como talleres orientados al desarrollo de habilidades y competencias interpersonales.