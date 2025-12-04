  1. Inicio
Germán ‘Chispa’ Lawson, un artista aferrado a la fe

El bajista Germán ‘Chispa’ Lawson formó parte de los grupos Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba.
Por
José Vilar
  • 05/12/2025 00:00
Fundador de Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba, formó parte de las orquestas de Rubén Blades y Danilo Pérez, el bajista Germán ‘Chispa’ Lawson destacó como docente en importantes academias de música del país como la Fundación Danilo Pérez y ‘Dream’s Factory’

El bajista Germán ‘Chispa’ Lawson falleció ayer a los 58 años de edad. El músico se encontraba recientemente con quebrantos de salud.

Durante sus más de 40 años de trayectoria, en los que fue fundador de grandes agrupaciones del panorama musical panameño como Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba. Al tiempo que tuvo una participación destacada de numerosos proyectos en los que colaboró con artistas panameños de distintos géneros musicales como el pop, el rock y el reggae.

También formó parte de las orquestas de destacados artistas panameños como Rubén Blades y Danilo Pérez. ‘Chispa’ Lawson también se dedicó al ámbito de la docencia tanto en la Fundación Danilo Pérez y la academia de música Dreams Factory, del reconocido compositor Omar Alfanno.

A pesar de los quebrantos de salud que sufrió a través de los años, ‘Chispa’ Lawson mantuvo intacto su espíritu y quiso siempre dar lo mejor de sí en los escenarios, donde asombraba por su capacidad de tocar el bajo con una versatilidad sin precedentes.

En una entrevista concedida a la periodista Yadira Roquebert del diario El Siglo que la vida le había puesto a prueba en varias ocasiones, de las que todas - según él- ha logrado salir por la “misericordia de Dios”.

“He vivido diferentes problemas de salud que me ha dado la seguridad de que verdaderamente Dios existe”, llegó a responder en la entrevista que se publicó el pasado 27 de mayo de 2019.

En esa conversación con Roquebert, rememoró uno de los momentos más críticos de su vida que ocurre a los 29 años de edad, cuando vivió la experiencia del coma. Él despertó el día de su cumpleaños. Una experiencia que lo orilló aún más hacia la fe.

Reacciones

El mundo de la música y el espectáculo tuvieron palabras de condolencia para los familiares y amigos de ‘Chispa’ Lawson.

El anuncio del fallecimiento - que fue realizado por su familia en el perfil de Instagram de Lawson - también recibió comentarios de condolencia de destacados artistas como el cantautor Carlos Méndez quien dijo: ‘Paz a su alma, querido Chispa’.

Mientras la actriz, cantante y locutora Ingrid de Ycaza lamentó la desaparición de su ‘adorado gran amigo’. “Me desperté con el corazón roto por esta noticia, me vas a hacer mucha falta”, agregó.

De igual forma, la intérprete y actriz Any Tovar manifestó: “Descansa en paz mi Chispón!!! Gracias por tanto”. Por su parte, el cantante, actor y locutor Luis Arteaga comentó: “Gloria y descanso eterno a nuestro gran maestro”.

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:00 am en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Condado del Rey.

