Germán ‘Chispa’ Lawson, un artista aferrado a la fe

El bajista Germán ‘Chispa’ Lawson falleció ayer a los 58 años de edad. El músico se encontraba recientemente con quebrantos de salud.

Durante sus más de 40 años de trayectoria, en los que fue fundador de grandes agrupaciones del panorama musical panameño como Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba. Al tiempo que tuvo una participación destacada de numerosos proyectos en los que colaboró con artistas panameños de distintos géneros musicales como el pop, el rock y el reggae.

También formó parte de las orquestas de destacados artistas panameños como Rubén Blades y Danilo Pérez. ‘Chispa’ Lawson también se dedicó al ámbito de la docencia tanto en la Fundación Danilo Pérez y la academia de música Dreams Factory, del reconocido compositor Omar Alfanno.

A pesar de los quebrantos de salud que sufrió a través de los años, ‘Chispa’ Lawson mantuvo intacto su espíritu y quiso siempre dar lo mejor de sí en los escenarios, donde asombraba por su capacidad de tocar el bajo con una versatilidad sin precedentes.

En una entrevista concedida a la periodista Yadira Roquebert del diario El Siglo que la vida le había puesto a prueba en varias ocasiones, de las que todas - según él- ha logrado salir por la “misericordia de Dios”.

“He vivido diferentes problemas de salud que me ha dado la seguridad de que verdaderamente Dios existe”, llegó a responder en la entrevista que se publicó el pasado 27 de mayo de 2019.

En esa conversación con Roquebert, rememoró uno de los momentos más críticos de su vida que ocurre a los 29 años de edad, cuando vivió la experiencia del coma. Él despertó el día de su cumpleaños. Una experiencia que lo orilló aún más hacia la fe.