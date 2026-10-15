Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con una historia que continúa ‘La casa de los espíritus’

La escritora chilena Isabel Allende ganó este jueves 15 de octubre el Premio Planeta 2026 por su novela ‘La hora antes del alba’, que continúa la trama de ‘La casa de los espíritus’ y tiene como protagonista a Alba, la nieta de Clara, quien regresa a su casa tras haber sido víctima de torturas durante la dictadura.

Publicada en 1982, ‘La casa de los espíritus’ combina el realismo mágico, la saga familiar y la memoria histórica para narrar varias generaciones de la familia Trueba, marcada por los amores, los secretos, las diferencias sociales y los conflictos políticos de un país latinoamericano.

A través de personajes como Clara, Esteban y Blanca, la obra explora temas como el poder, el patriarcado, la desigualdad, la violencia política y la resistencia femenina, al tiempo que entrelaza lo sobrenatural con los acontecimientos cotidianos.

Considerada una de las novelas más representativas de la literatura latinoamericana contemporánea, ‘La casa de los espíritus’ reflexiona sobre cómo los recuerdos familiares y las heridas del pasado influyen en la identidad y el destino de las nuevas generaciones. Recientemente, la obra fue adaptada a una serie televisiva para la plataforma Amazon Prime Video.

De acuerdo con el diario español El País, el fallo supone además un ‘terremoto editorial’, ya que, al ganar el Premio Planeta, la editorial española arrebataría al sello Penguin Random House a una de sus escritoras más valoradas. El galardón no solo implica la publicación de la obra ganadora, sino que también está dotado con un millón de euros.