Kevin Fashioned presenta ‘Fashioned University’, el cómic que anticipa su videojuego de moda

En medio de la Feria Internacional del Libro 2026, el creador de contenido y fashionista panameño Kevin Fashioned presentó Fashioned University, el primer volumen de un nuevo universo de ficción centrado en la moda, el misterio y la creatividad.

Durante una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá y El Siglo, Kevin Fashioned explicó que el cómic, escrito e ilustrado por artistas humanos, nació como una extensión del videojuego de moda que prepara para lanzar antes de finalizar este año.

“Queríamos que la primera historia fuera divertida. Es un misterio, como les había comentado, todo es en torno a la moda”, expresó.

La historia sigue a Regina, una joven acostumbrada al lujo que se ve obligada a abandonar temporalmente su habitación mientras está en remodelación. Su llegada al antiguo dormitorio la lleva a descubrir rumores sobre una habitación olvidada dentro del campus.

Impulsada por la curiosidad, Regina decide entrar a un lugar donde no debía. Lo que encuentra cambia su perspectiva sobre la universidad y la lleva a enfrentar una historia que también está vinculada a su necesidad de regresar a su propia línea del tiempo.

Del videojuego al cómic

Fashioned University nació mientras Kevin y su equipo trabajaban en el desarrollo de un videojuego de moda que llevará el mismo nombre.

Según contó, durante las reuniones con programadores y desarrolladores comenzaron a surgir nuevas historias alrededor de los personajes, lo que los llevó a crear un cómic para profundizar en ese universo antes del lanzamiento del juego.

“Nos dábamos cuenta de que teníamos muchas ideas del cómic. Había mucho que elaborar del videojuego en general, de los personajes, que tenían mucha tridimensionalidad. Entonces nos dijimos: ¿por qué no hacemos un cómic de cada personaje para que la gente entienda la historia del videojuego antes de que salga?”, explicó.

El videojuego permitirá a los usuarios aprender y explorar el mundo de la moda, además de personalizar a sus personajes con diferentes atuendos. También incluirá otros elementos que, por ahora, Kevin Fashioned prefirió mantener como sorpresa.

Su lanzamiento está previsto para antes de diciembre de este año.

Un cómic ilustrado por humanos

Uno de los aspectos que Kevin Fashioned quiso destacar de Fashioned University es que tanto la historia como las ilustraciones fueron realizadas por personas.

El creador explicó que tomó esa decisión para mantener el valor del trabajo artístico dentro de un proyecto que busca ser una plataforma para la creatividad.

“Todo fue hecho a mano por humanos”, señaló al referirse al proceso de ilustración, que describió como una de las partes más complejas de la producción.

Aunque aseguró que escribir la historia resultó más natural, debido a que siempre ha disfrutado inventar cuentos y crear personajes, reconoció que trasladar esas ideas al formato visual representó un mayor desafío.

El cómic forma parte de un universo más amplio que busca conectar a sus seguidores con personajes e historias relacionadas con la industria de la moda.

Más allá de lo superficial

Para Kevin Fashioned, la moda dentro de Fashioned University no es solo una cuestión de ropa o tendencias.

Su intención es mostrarla como una herramienta para contar historias y conectar con personas creativas, especialmente jóvenes artistas que puedan sentirse inspirados por este universo.

“Quiero que muchas personas se sientan conectadas a la industria de la moda, no solo sientan que es algo superficial, sino que se pueden hacer historias, se puede crear un cuento por detrás”, afirmó.

Dentro de la historia, el propio Kevin Fashioned se identifica con uno de los personajes: el profesor de moda, una figura encargada de enseñar y que comienza a descubrir que algo extraño está ocurriendo dentro de la universidad.

De creador de contenido a escritor

Conocido principalmente por su contenido relacionado con la moda, Kevin Fashioned aseguró que su incursión en la escritura responde a una faceta que siempre ha formado parte de su personalidad.

En 2025 debutó como autor con un libro enfocado en la monetización de las redes sociales. Ahora, con Fashioned University, da un paso hacia la ficción y el cómic.

“Siempre he sido una persona que le encanta contar cuentos, que le encanta inventar historias”, expresó.

Al comparar al Kevin Fashioned de sus inicios con el actual, aseguró que hay dos cualidades que permanecen intactas: su dedicación y creatividad.

“Cuando programo algo en mi mente, lo desarrollo; no se queda en mi pensamiento”, dijo.

Tras su participación en la Feria Internacional del Libro 2026, el creador continuará con nuevos proyectos internacionales, entre ellos su asistencia a la Semana de la Moda de Nueva York y a la Semana de la Moda de París.

Mientras tanto, Fashioned University se convierte en la primera puerta de entrada al universo que Kevin Fashioned prepara para llevar próximamente del papel a las pantallas.