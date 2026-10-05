La Biblioteca Nacional rendirá homenaje a Lord Cobra por los 100 años de su natalicio

Posteriormente, se desarrollará un conversatorio sobre la trayectoria y el impacto cultural de Lord Cobra, moderado por el periodista José María Torrijos. En el encuentro participarán Mario García Hudson, del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional, y Jorge Luis Escobar, gerente general de la discográfica Tamayo Records.

La jornada comenzará con una antesala musical de calipso panameño, que dará paso a la proyección del documental ‘Para recordar a Lord Cobra’, una producción de 22 minutos realizada en el año 2000 por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. conmemorará el próximo 10 de octubre los 100 años del natalicio de Lord Cobra, una de las figuras más emblemáticas de la música afroantillana y el calipso en Panamá. El acto conmemorativo se realizará a partir de las 2:00 p.m. en las instalaciones de la Biblioteca Nacional y estará dedicado a recordar la vida, obra y legado cultural del artista, cuyo aporte forma parte de la historia musical panameña.

¿Quién fue Lord Cobra?

Detrás del nombre artístico de Lord Cobra estaba Wilfred Methusiel Berry Gonin, uno de los músicos de calipso más reconocidos de Panamá y el Caribe. Nacido en Patois Town, Bocas del Toro, desde los 16 años comenzó a improvisar y componer canciones, una actividad que posteriormente lo convertiría en una de las voces más representativas del calipso panameño.

Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con las provincias de Bocas del Toro y Colón, dos regiones fundamentales para el desarrollo del calipso en Panamá. La llegada de trabajadores afroantillanos procedentes de Trinidad y Tobago y Barbados, especialmente durante la construcción del Canal de Panamá, contribuyó a introducir y desarrollar este género musical en el país. Con el paso de los años, el calipso se arraigó en comunidades de Bocas del Toro, Colón y distintos barrios de la ciudad capital.

Lord Cobra destacó como cantante, compositor y trovador. Sus interpretaciones se caracterizaron por el ritmo bailable del calipso y por letras que abordaban situaciones de la vida cotidiana, utilizando el humor, la ironía y el doble sentido que forman parte de la tradición de los calypsonians.

El artista encabezó así a una legión de intérpretes que también harían gala de la proyección musical de este género, como Lord Kon Tiki, Lord Panamá, Black Majesty, Sir Valentino y Pedrito Altamiranda, así como agrupaciones como The Beachers, Grupo Amistad y Descendant Calypso Band, quienes contribuyeron a mantener viva esta tradición.

La importancia de Lord Cobra dentro de la música panameña también quedó vinculada a The Beachers, agrupación legendaria de Bocas del Toro que ha contado entre sus integrantes con destacados intérpretes del calipso, entre ellos Lord Cobra. La Asamblea Nacional con la Ley 426 de 26 de febrero de 2024 - que declara el 17 de octubre como Día del Calipso y Calipsonian Panameño - ha reconocido a The Beachers como una agrupación fundamental dentro de la tradición del calipso y los ritmos tropicales de Panamá.

El homenaje de la Biblioteca Nacional se suma así a los esfuerzos por preservar y divulgar la memoria de una tradición musical que forma parte del patrimonio cultural del país. La actividad será una oportunidad para acercarse a la vida de Lord Cobra, pero también para conocer el recorrido del calipso panameño y su relación con la historia de las comunidades afroantillanas.