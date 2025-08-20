‘La locución es música a través de las palabras’: Un vistazo a la trayectoria de Francisco Paz

Es difícil elegir, pero recuerdo dos. Uno fue una campaña para Jeep, donde interpretaba la relación entre un padre y un hijo. Tenía que hacerlo en inglés británico, con mucha intimidad y sensibilidad. Fue tan intenso que terminé llorando en la cabina.Otro fue algo completamente distinto: cantar y rapear para ‘Cocomelon’. Hice la voz del papá de Nina, en español e inglés, e incluso grabé un rap educativo sobre el sistema digestivo. Imagínate: un día grabando canciones para niños, y al otro, conduciendo el acto oficial del 25 de mayo en la Plaza de Mayo, con autoridades y helicópteros pasando. Esa versatilidad me encanta.