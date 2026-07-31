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La trampa del merecimiento: por qué la verdadera abundancia nace de la gracia

Soltar la exigencia de sentirse merecedor puede abrir espacio para una relación más serena con la vida y la gratitud.
Soltar la exigencia de sentirse merecedor puede abrir espacio para una relación más serena con la vida y la gratitud.
Por
Paula Cabalen
  • 01/08/2026 00:00
La abundancia no debería depender de demostrar que somos merecedores, sino de aprender a vivir desde la gratitud y reconocer la vida como un regalo

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Durante años, la corriente del desarrollo personal y la ley de atracción nos ha repetido una máxima fundamental: “para atraer abundancia, primero debes sentirte merecedor”. Esta idea sostiene que el universo responde a nuestra vibración y que, si albergamos dudas subconscientes sobre nuestro propio valor, terminaremos autosaboteando nuestras oportunidades.

Sin embargo, cuando analizamos en profundidad esta premisa, descubrimos que el concepto de “merecimiento” puede convertirse en una trampa sutil que sofoca nuestra paz mental.

Al condicionar la abundancia al merecimiento, caemos en la ilusión de que todo lo que recibimos es fruto exclusivo de nuestros méritos, esfuerzos o rectitud. Nos colocamos en el centro del universo bajo la postura de “mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta riqueza”. La consecuencia inmediata de esta mentalidad es una presión constante: si los resultados no llegan, asumimos que no nos sentimos “suficientemente merecedores” o que no trabajamos lo suficiente, generando una espiral inagotable de exigencia y frustración.

La ilusión del control y la paradoja del valor

El problema de medir la vida a través de la balanza del merecimiento es que olvidamos una verdad evidente: las bendiciones más esenciales de nuestra existencia nunca fueron ganadas:

- La vida misma: Nadie hizo un trámite ni acumuló méritos para nacer.

- El aire que respiramos: Se nos otorga de manera continua e incondicional.

- El cuerpo y la mente: Funcionan y nos sostienen sin que tengamos que pagar una suscripción por ello.

Si analizamos nuestra realidad desde una perspectiva espiritual o trascendental, nos damos cuenta de que la relación con lo Divino o con la existencia no es una transacción comercial. Funciona como la relación entre un padre y un hijo: un padre no ama ni alimenta a su hijo únicamente porque este se lo haya “ganado”, sino porque es su hijo.

La abundancia no depende de lo que hiciste para merecerla, sino de quién eres.

Pasar de la exigencia a la gratitud nos libera.

Cuando cambiamos el enfoque del merecimiento hacia la gracia, el paradigma se transforma por completo:

- Liberación del ego: Aceptamos que no tenemos el control absoluto de los resultados y nos quitamos el peso de tener que demostrarnos dignos a cada paso.

- Conexión con el regalo: En lugar de preguntarnos continuamente si somos merecedores de más, empezamos a reconocer la gracia de todo lo que ya poseemos.

- Expansión del recipiente: La gratitud sincera expande nuestra percepción. Al dejar de luchar por probar nuestro valor, nos volvemos recipientes más receptivos para todo lo que la vida tiene para ofrecer.

Esto no significa caer en la inacción o el conformismo. El esfuerzo humano es indispensable, pero debe realizarse como un acto de participación y responsabilidad, no como una moneda de cambio para “comprar” bendiciones.

La verdadera abundancia no requiere que pases la vida intentando convencerte de que te lo mereces todo. Basta con recordar tu origen, reconocer que la vida es un regalo incondicional y vivir desde la gratitud. Al soltar la trampa del merecimiento, abres la puerta a una prosperidad mucho más profunda y serena.

Si quieres trabajar estos temas, sígueme en mis redes @paulacabalen y estate atento al programa que está por venir: Crea la vida que quieres.

Buen fin de semana!

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