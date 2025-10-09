László Krasznahorkai, el Nobel que abraza la distopía para hacer frente a la realidad

La Academia Sueca decidió reconocer este año con el Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, un autor conocido por romper esquemas en su obra literaria. El jurado premió su obra a la que calificó de ‘visionaria’ y ‘convincente’. Una obra que 'en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte', según reza el fallo.Conocido por una prosa caracterizada por las oraciones largas y los relatos pausados, Krasznahorkai ha ido construyendo el cordón umbilical con sus lectores y cimentando su posición en la literatura universal. Algo que nunca jamás se hubiera imaginado tal como reconoció ayer a la radio sueca: ‘Solo quería escribir un libro, no quería ser escritor’.Sin embargo, esa pulsión por escribir le pudo más y le llevó a producir más de 45 obras entre novelas, ensayos y cuentos cortos.Una de esas obras que mejor ilustra su forma de contar historias es ‘Tango satánico’ (1985). Con su mejor estilo, narra cómo transcurre la destrucción y el abandono en una granja de su Hungría natal, que vivía bajo un régimen comunista. Es en ese ambiente en el que creció un escritor que se basó en la cruda realidad que vivía en esa infancia que vivía en Gyula, una ciudad ubicada en la frontera entre Hungría y Rumanía. Allí experimentó lo que era reprimir los deseos y aspiraciones de uno mismo. Esa frustración la volcó creando ese universo del que habitan sus novelas.Amante de la perfección, Krasznahorkai siempre empezaba a escribir otro libro sin terminar el anterior. Inconforme con su propio estilo también desveló a los locutores de la radio sueca que lo entrevistaban que su vida era 'una corrección permanente'. No obstante, se puede deducir que el haberse ganado el Nobel de Literatura le podría haber dado algún que otro alivio. Si bien manifestó sentirse feliz y tranquilo con la noticia, confesó que también se encuentra nervioso.'Es el primer día de mi vida como ganador del Nobel. No sé que va a ocurrir en el futuro', se cuestionó, según fue citado por la agencia EFE.