Los 33 lanzan ‘El Peso del Tiempo’ y anuncian gira por América del Sur

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La emblemática banda panameña Los 33 presentó oficialmente ‘El Peso del Tiempo’, su décimo sexta producción discográfica, un EP que marca una nueva etapa en su trayectoria artística y el inicio de su vínculo con el sello internacional ROM Label. El lanzamiento llega cuando la agrupación se acerca a cuatro décadas de historia dentro de la escena del rock nacional.
El primer sencillo del trabajo, ‘Corazón Rocanrol’, estar en las plataformas digitales desde el 14 de agosto. La canción tiene un significado especial para la banda, ya que rinde homenaje al guitarrista Edwin Carrizo, integrante de Los 33 fallecido en agosto de 2025.
Según el comunicado, el tema busca celebrar el legado musical y humano de Carrizo, destacando la huella que dejó en la agrupación y en varias generaciones de seguidores del rock panameño. La canción combina la energía característica de la banda con una carga emocional que refleja la importancia de esta figura dentro de su historia.
El EP explora temas como el paso del tiempo, la memoria, las pérdidas, la resiliencia y la permanencia del rock como una forma de vida. La agrupación señala que este trabajo representa una evolución artística que combina la experiencia acumulada durante décadas con una producción contemporánea y un sonido renovado.
Junto al lanzamiento, Los 33 anunciaron una gira internacional que los llevará a varios países de Sudamérica. El recorrido incluye presentaciones en Chile y Argentina durante agosto, Colombia en septiembre y Perú en octubre.
La banda explicó que estas actuaciones forman parte de su estrategia de expansión internacional y servirán para presentar en vivo las nuevas canciones del EP, además de interpretar los clásicos que han acompañado a la agrupación desde su fundación en 1987.
Con dieciséis producciones discográficas en su catálogo y una trayectoria que ha atravesado generaciones, Los 33 continúan consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del rock panameño, apostando por nuevos proyectos sin dejar de lado la esencia que los ha caracterizado desde sus inicios.
El reciente lanzamiento se produce en un contexto en el que Los 33 ya que antes del disco EP revelaron al público el trabajo discográfico ‘Estado de Emergencia’, lanzado en el año 2025.
Al ser entrevistado sobre la producción del último EP ‘El Peso del Tiempo’ ya el baterista de la banda Ricky Méndez confirmó a La Estrella de Panamá que uno de los sencillos del álbum iba a estar dedicado a Carrizo. “Cuando pierdes a un hermano [de vida] después de casi cuatro décadas juntos, entiendes cuánto significa el tiempo compartido. Ese sentimiento quedó plasmado en este nuevo disco”, expresó en junio pasado.
En relación a la gira que emprenderán próximamente por América del Sur, el vocalista y guitarrista de la agrupación Víctor Juliao manifestó en ese entonces que este recorrido es parte de un esfuerzo destinado a llevar al rock nacional más allá de las fronteras.
“En los años noventa, cuando estábamos comenzando nuestra carrera discográfica, tuvimos la oportunidad de llevar nuestra música a varios países. Fuimos dos veces a México, realizamos una gira por distintas ciudades de Estados Unidos y América Central como California, Miami, Guatemala y Costa Rica. Siempre hemos viajado para compartir nuestra música, pero este año, cuando celebramos 39 años de trayectoria, decidimos retomar con fuerza el objetivo de internacionalizar la banda. Hoy contamos con empresas de la industria musical en Perú, Colombia y Argentina que se han interesado en nuestro trabajo”, aseguró la voz de temas como ‘Vuelve’ o ‘Si Sabes Lo Que Quieres’.
Méndez, por su parte, destacó un hito importante en lo que se refiere a los medios actuales para difundir su música. Si antes necesitaban de la ayuda de grandes discográficas o de la televisión por cable para darse a conocer, hoy en día la difusión de los artistas nuevos y consolidados se da por otros canales más accesibles como YouTube o Spotify.
“La manera de internacionalizar la música ha cambiado tanto que, aunque llevamos casi cuatro décadas de carrera, sentimos que estamos viviendo una aventura completamente nueva”, confió Méndez a este diario.
Al ser consultados sobre por qué los colombianos, los peruanos, los argentinos o los uruguayos estarían interesados en escuchar la propuesta musical de Los 33, tanto Méndez como Juliao coincidieron en que la clave de la universalidad de su música está en mantener la misma esencia que los definió por casi 40 años: la autenticidad del sonido, lo que denominan el ‘rock de verdad’.
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