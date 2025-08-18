Mas de 108 mil visitantes en la Feria Internacional del Libro 2025

Más de 108 mil visitantes asistieron a la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) en su versión XXI, durante los siete días de evento que concluyeron el domingo 17 de agosto. Tal como se publicó en mayo de este año, la FIL de Panamá está entre las más concurridas de la región. En la edición 2024, asistieron 104 mil personas.

“Para la Cámara Panameña del Libro (Capali), los escritores nacionales e internacionales, al igual que los 180 expositores participantes con stand, representaba todo un reto realizar por primera vez una semana completa de feria, pero el entusiasmo de los visitantes, principalmente el de los estudiantes, nos llenaban de energía y alegría, porque ese mito de que el panameño no lee se desmiente, cuando veías las largas filas de personas aguardando para firmar los libros comprados”, expresó Orit Btesh, presidenta de Capali.

Todavía no se ha cuantificado la venta de libros, escritores como Miguel Esteban tuvo que surtir en más de una ocasión su stand por la alta demanda de lectores.

Asimismo, escritores internacionales como el psicólogo Walter Riso y Nacarid Portal (de Venezuela), firmaron cientos de ejemplares de las obras presentadas en la FIL 2025 de Panamá, Los 7 Pilares del Amor Propio y De mí para mí, respectivamente.

Btesh destacó la participación institucional del Gobierno Nacional en los eventos realizados en el marco de la FIL 2025, como los congresos de bibliotecarios y el de actualización, innovación y compromiso para maestros, así como el Congreso Internacional de Derecho de Autor; adicional a la exhibición de la Autoridad del Canal de Panamá, que por primera vez fue instalada en la parte exterior del Centro de Convenciones Atlapa.

El despliegue cultural del país invitado de honor, el Reino de Marruecos, fue muy elogiado por los visitantes a la FIL, quienes mantuvieron abarrotado en todo momento el stand, al igual que las conferencias y talleres. “Ha sido una Feria Internacional del Libro memorable, muchas gracias Panamá”, concluyó la presidenta de Capali.