‘Si no hacemos consciente la narrativa machista, vamos a creer que es nuestra’

Estamos en una etapa de mayor disposición a tener conciencia y abrirnos a nuevas narrativas. Todavía hay rechazo al feminismo, pero eso es fruto de una fórmula del patriarcado: pintarlo como algo horrible cuando no lo es.La sororidad ha escalado muchísimo. Las mujeres emprendedoras se están juntando, apoyándose. Hay más apertura a decir: 'Sí, esto es machista'. A cuestionar patrones aprendidos.Pero hace falta más amor por el feminismo como movimiento humanista, más deseo colectivo, más compasión, más conciencia para que cada proyecto de una mujer pueda sumar a la vida de otras mujeres latinas.