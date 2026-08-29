Percepciones educativas de la juventud panameña, dos décadas después

En el año 2007 bajo la cobertura institucional del Ministerio de Educación, se realizó el “Estudio sobre las Percepciones, Expectativas y Demanda de los Jóvenes Respecto a la Educación Media en Panamá”. El estudio se realizó bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología en el marco del Programa de Desarrollo Educativo. (PRODE). En aquel momento la IA ya estaba presente a partir de los aportes de Turing y McCarthy por los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, pero, era una espacio en construcción ante el predominio temático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). Se trataba de investigar las percepciones de la juventud estudiosa panameña frente a la calidad de la enseñanza y la confianza en la educación media como una correa de transmisión de habilidades y calificaciones para enfrentar el futuro socioeconómico y la inserción laboral. En realidad, era un tema vinculado al pasado, presente y futuro de la pertinencia de los sistemas educativos con plena vigencia en la actualidad.

Los Ejes del Estudio

La temática en el contexto global: En aquel momento la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) auspiciaba estudios regionales sobre el tema destacándose algunas referencias entre las que resaltamos las siguientes: • Perú: El estudio marcó la necesidad de romper con el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante mayor capacitación técnica postsecundaria tomando en cuenta las diferencias entre los circuitos urbanos y los rurales. • Chile: El estudio encontró claras evidencias de una elevada “motivación” entre los jóvenes hacia la búsqueda de proyectos de vida mediante la voluntad, la decisión y el esfuerzo. • Ecuador: A partir de categorías vinculadas a la visión del entorno, los mecanismos de inserción laboral y los ajustes de expectativas, se observó en los jóvenes abordados una visión pesimista en cuanto a la efectividad de los mecanismos de inserción laboral. Se observó además, en aquel momento, evidencias de una clara discriminación en favor de la experiencia laboral, en detrimento de la mujer y a favor del hombre. • El Salvador: En este estudio se trabajó con la categoría “expectativas” muy utilizada en el contexto regional del momento, obteniendo información significativa en torno a las expectativas y obstáculos entre los jóvenes para una inserción adecuada en el mercado de trabajo.

Componentes del Estudio

Entre los marcos de referencia más importantes del estudio podemos señalar: El Informe de Desarrollo Humano de Panamá (INDHP-2004) “De la Invisibilidad al Protagonismo: La voz de la Juventud” a cargo del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), enfocado en variables ligadas a la relación entre globalización y juventud, el ámbito colectivo e individual del desarrollo humano y las tres capacidades vinculadas al desarrollo humano: 1. Vida larga y saludable. 2. Acceso suficiente a la educación y 3. Relación existente entre pobreza y desarrollo humano. El INDHP 2004 destacó a su vez un contexto en el que se desenvolvía la juventud panameña caracterizado entre otras condiciones por: • Las desigualdades regionales en las cuales participaban. • El carácter heterogéneo de la juventud de la época expresado por una estructura diferencial del acceso a oportunidades. • Efectos de los cambios en la composición familiar del momento. • Impacto del incremento de los índices de violencia y delincuencia predominantes.

Tipología del INDHP- 2004

El INDH 2004 construyó una tipología a manera de matriz en la cual fueron distribuidos los jóvenes analizados de acuerdo con sus resultados en el instrumento elaborado. Los tipos fueron los siguientes: 1. Aventajado-motivado 2. En avance motivado 3. Rezagado motivado 4. Aventajado desmotivado 5. En avance desmotivado 6. Rezagado desmotivado El primer tipo representaba a los jóvenes portadores de capacidades educativas favorables y con grados de motivación y expectativas alentadoras frente a su trayectoria presente y futura. El sexto tipo representaba a los jóvenes portadores de pocas capacidades educativas y muy desmotivados frente a su trayectoria presente y futura. Entre los tipos extremos el continuo distribuyó a los jóvenes en una escala de motivación.

El Estudio del 2007

En este estudio las variables utilizadas fueron abordadas en cada una de las regiones educativas del país mediante una muestra de 1,784 jóvenes vinculados a colegios oficiales, particulares y egresados realizando estudios universitarios y otro grupo ocupado o empleado en empresas. Los resultados del estudio de 2007, obtenidos y cuyos datos estadísticos no pueden ser detallados en este escrito, pero permitió apreciar entre otros aspectos relevantes los siguientes: Se complementó la tipología del IDH de 2004 con una nueva tipología en el que distribuyó a los jóvenes estudiados en cinco tipos: 1. Pesimismo primario 2. Pesimismo secundario 3. Optimismo transitorio 4. Optimismo secundario 5. Optimismo primario. El continuo permitió detectar el grado de “pesimismo-optimismo” de los jóvenes con respecto a sus estudios en la educación media. Cabe destacar como resultado general que en todas las regiones educativas del país predominaron los tipos optimistas en correspondencia con los resultados en materia de “motivación-desmotivación” del estudio de 2004. El optimismo de los jóvenes, además de información relevante en ciertos temas con las debidas diferencias se reflejó en los resultados obtenidos en temas como los siguientes: • Grado de satisfacción en conocimientos adquiridos en áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. Matemáticas y Español • Percepción de las drogas como un problema social • Percepción de la importancia del deporte para evitar conductas desviadas • Percepciones vinculadas a la condición de ser “joven” en relación con la población adulta • Necesidad de influencia para obtener un empleo • Ingreso familiar • La educación como un medio de superación personal • optimismo con relación al futuro económico de Panamá • Seguridad personal con relación a futuras metas personales • Demandas de cambios en la formación de docentes • Demandas de cambios en el material didáctico • Percepción de diferencias entre la educación pública y privada • Grados de dificultad para encontrar empleo • Percepción de aumento de la delincuencia en el país • Escala de prestigio de las universidades en el país Ambos estudios contribuyeron a afianzar la gestión educativa del país en el período de su impacto permitiendo que la juventud participara en la evaluación de las enseñanzas de la educación media.

Alcances