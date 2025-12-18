‘Sucedió en enero’, una película rodada en Panamá sobre la memoria del 9 de enero

El actor español Luis Tosar encarna al director de teatro español, que tiene la tarea de reconstruir en las tablas uno de los eventos más trascendentales de la historia contemporánea panameña. Tosar confesó a los periodistas que Panamá – un país al que conoce desde el año 2014, cuando vino como invitado al Festival Internacional de Cine – es una nación cuya historia e idiosincrasia nunca le dejó de llamar la atención.Por otro lado, el intérprete gallego dijo sentirse muy conmovido por la tenacidad de Romero para que la historia pudiera seguir adelante, y sobrellevar los obstáculos que se le interponían en el camino.'Tengo que reconocer que soy una persona impaciente, y eso que en el cine ser paciente es una virtud', confesó ante los periodistas presentes en el Novotel de El Cangrejo.En ese sentido, Tosar manifestó sentirse bien orgulloso del trabajo realizado durante las semanas de rodaje que llevan en el país. 'Estamos muy bien cohesionados, somos ágiles, la pasamos bien y sacamos partido a un material que es muy bueno. (...) Lo que buscábamos era generar la infraestructura suficiente para que el proyecto pudiese ser holgado. Disfrutamos lo que estamos haciendo en esta aventura de descubrir cual es la película que estamos haciendo', reflexionó.La actriz colombiana Indhira Serrano – quien se mete en la piel de Inés - destacó por su lado que desde que leyó el guion, la historia le sedujo. En esta misma línea, Serrano subrayó que a la par de su trabajo como actriz, trabaja por visibilizar a las etnias y comunidades vulneradas en su país desde hace varios años. 'Esta obra tenía un elemento importante relacionado a la identidad, que para mí es importante. Lo que me gusta del personaje que interpreto es que emprende un viaje por la recuperación de su identidad, y ese es un viaje que tenemos que hacer muchas personas en América Latina. (...) Yo misma he tenido que hacer un viaje personal para reconstruir mi identidad dentro de una sociedad latinoamericana que se caracteriza por ser multiétnica, en la que tenemos que construir una nueva identidad', sopesó la actriz.En tanto, el actor dominicano Jalsen Santana ponderó que, indistintamente de la nacionalidad, cualquier latinoamericano es igual por dentro. 'Todos sufrimos, todos tenemos alegrías con las cosas simples de la vida. La alegría de uno y alrededor de otro, nos hace más sensibles ante lo que nos sucede. Esto es algo que descubrí con esta historia', resumió el intérprete.Santana además hizo hincapié en la necesidad de que los pueblos se encuentren con sus propias historias, siendo conscientes de lo que son.Por su lado, Lucho Gotti - quien da vida a Rafael Cantú – resumió la historia de ‘Sucedió en enero’ en distintos términos: lucha, sacrificio y dignidad. 'Yo no dudo que cada panameño que vea este trabajo, pueda conectar con lo que se vivió en aquellos días de enero', aseguró.Isabel Burgos añadió en tal sentido que para ella como actriz es un privilegio participar de una película que también hace teatro, un escenario en el que se siente cómoda. 'Si bien estuvo ese reto de hacer personajes dobles, ha sido muy satisfactorio. Es una oportunidad que agradezco infinitamente', señaló.