‘Sucedió en enero’, una película rodada en Panamá sobre la memoria del 9 de enero

Con un ambiente jovial y distendido, se presentó la película ‘Sucedió en enero’, inspirada en la obra de la escritora y periodista Mireya Hernández.
José Vilar
  • 19/12/2025 00:00
Ya dentro de sus últimas semanas de rodaje, el elenco - integrado por actores nacionales e internacionales - presenta la película con la que el cineasta Luis Romero busca ofrecer una perspectiva diferente de uno de los acontecimientos que marcaron la historia contemporánea del país

Ya empezó la cuenta regresiva para que la película panameña ‘Sucedió en enero’ pueda ver finalmente la luz para enero de 2027. Es entonces cuando los espectadores podrán ver el resultado final de un trabajo cinematográfico guionizado y dirigido por Luis Romero, y del que participa un elenco nutrido de talentos nacionales e internacionales como Luis Tosar, Indhira Serrano, Jalsen Santana, Lucho Gotti, Michelle Alpizar, Juan David Guardia, Luis Gustavo Macías e Isabel Burgos, entre otros.

El ambiente vivido ayer en un salón del hotel Novotel de El Cangrejo era el propio de la euforia y los nervios que se vivían ante la antesala de un proyecto basado en la obra de la madre de Romero, la periodista y escritora Mireya Hernández, a quien el cineasta recordó con especial cariño en la conferencia al igual que a su entrañable amigo, el actor Rafael Chatroux, quien lamentablemente perdió la batalla contra el alcoholismo.

Siendo un proyecto que tomó muchos años en salir adelante, ‘Sucedió en enero’ es un trabajo coral en el que diversos intérpretes dan vida a personajes duales mientras tratan de construir una representación teatral sobre un hecho que marcó un antes y un después en la historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos: el 9 de enero de 1964, una fecha trágica que recuerda al movimiento popular encabezado por estudiantes panameños, quienes reclamaban la presencia de la bandera panameña en el territorio que antes era conocido como la Zona del Canal, un enclave colonial administrado por Estados Unidos.

El sacrificio de los mártires de ese día daría pie eventualmente a la paulatina reversión del Canal en manos panameñas, que culminó el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en Washington en 1977.

Si bien este hecho histórico forma parte del hilo narrativo de esta producción, Romero enfatizó que ‘Sucedió en enero’ estaría situada en los tiempos actuales, realizando así un ejercicio de retrospectiva desde el presente sobre un hecho indiscutiblemente ligado a la panameñidad.

“Este es un hecho que forma parte de la historia de descolonización y del fin de la presencia estadounidense en nuestro país, con todos sus ángulos y aristas. La película busca rescatar la historia a través del arte y de la cultura. La formación que me dio mi madre me enseñó que el arte y la cultura son los pilares de una sociedad. Cualquier trabajo en el que se trate de innovar a través de las artes, es en sí una forma de hacer país. Todos somos Panamá”, resaltó el cineasta.

Romero también apostilló que esta película no solo busca rescatar la historia desde el presente, sino el rescate de aquellos que construyeron la identidad panameña como Chatroux, quien era conocido como uno de los actores más destacados de la escena artística nacional.

La viceministra de Cultura Arianne Benedetti - quien estuvo presente en la conferencia de prensa junto con la directora nacional de cine Sheila González - ratificó el apoyo decidido del Estado panameño al cine hecho en el país ya que, considera, es un testimonio vivo de la identidad nacional.

Un reto actoral

El actor español Luis Tosar encarna al director de teatro español, que tiene la tarea de reconstruir en las tablas uno de los eventos más trascendentales de la historia contemporánea panameña. Tosar confesó a los periodistas que Panamá – un país al que conoce desde el año 2014, cuando vino como invitado al Festival Internacional de Cine – es una nación cuya historia e idiosincrasia nunca le dejó de llamar la atención.

Por otro lado, el intérprete gallego dijo sentirse muy conmovido por la tenacidad de Romero para que la historia pudiera seguir adelante, y sobrellevar los obstáculos que se le interponían en el camino.

“Tengo que reconocer que soy una persona impaciente, y eso que en el cine ser paciente es una virtud”, confesó ante los periodistas presentes en el Novotel de El Cangrejo.

En ese sentido, Tosar manifestó sentirse bien orgulloso del trabajo realizado durante las semanas de rodaje que llevan en el país. “Estamos muy bien cohesionados, somos ágiles, la pasamos bien y sacamos partido a un material que es muy bueno. (...) Lo que buscábamos era generar la infraestructura suficiente para que el proyecto pudiese ser holgado. Disfrutamos lo que estamos haciendo en esta aventura de descubrir cual es la película que estamos haciendo”, reflexionó.

La actriz colombiana Indhira Serrano – quien se mete en la piel de Inés - destacó por su lado que desde que leyó el guion, la historia le sedujo. En esta misma línea, Serrano subrayó que a la par de su trabajo como actriz, trabaja por visibilizar a las etnias y comunidades vulneradas en su país desde hace varios años.

“Esta obra tenía un elemento importante relacionado a la identidad, que para mí es importante. Lo que me gusta del personaje que interpreto es que emprende un viaje por la recuperación de su identidad, y ese es un viaje que tenemos que hacer muchas personas en América Latina. (...) Yo misma he tenido que hacer un viaje personal para reconstruir mi identidad dentro de una sociedad latinoamericana que se caracteriza por ser multiétnica, en la que tenemos que construir una nueva identidad”, sopesó la actriz.

En tanto, el actor dominicano Jalsen Santana ponderó que, indistintamente de la nacionalidad, cualquier latinoamericano es igual por dentro. “Todos sufrimos, todos tenemos alegrías con las cosas simples de la vida. La alegría de uno y alrededor de otro, nos hace más sensibles ante lo que nos sucede. Esto es algo que descubrí con esta historia”, resumió el intérprete.

Santana además hizo hincapié en la necesidad de que los pueblos se encuentren con sus propias historias, siendo conscientes de lo que son.

Por su lado, Lucho Gotti - quien da vida a Rafael Cantú – resumió la historia de ‘Sucedió en enero’ en distintos términos: lucha, sacrificio y dignidad. “Yo no dudo que cada panameño que vea este trabajo, pueda conectar con lo que se vivió en aquellos días de enero”, aseguró.

Isabel Burgos añadió en tal sentido que para ella como actriz es un privilegio participar de una película que también hace teatro, un escenario en el que se siente cómoda. “Si bien estuvo ese reto de hacer personajes dobles, ha sido muy satisfactorio. Es una oportunidad que agradezco infinitamente”, señaló.

