‘Sucedió en enero’, una película rodada en Panamá sobre la memoria del 9 de enero

Ya empezó la cuenta regresiva para que la película panameña ‘Sucedió en enero’ pueda ver finalmente la luz para enero de 2027. Es entonces cuando los espectadores podrán ver el resultado final de un trabajo cinematográfico guionizado y dirigido por Luis Romero, y del que participa un elenco nutrido de talentos nacionales e internacionales como Luis Tosar, Indhira Serrano, Jalsen Santana, Lucho Gotti, Michelle Alpizar, Juan David Guardia, Luis Gustavo Macías e Isabel Burgos, entre otros.

El ambiente vivido ayer en un salón del hotel Novotel de El Cangrejo era el propio de la euforia y los nervios que se vivían ante la antesala de un proyecto basado en la obra de la madre de Romero, la periodista y escritora Mireya Hernández, a quien el cineasta recordó con especial cariño en la conferencia al igual que a su entrañable amigo, el actor Rafael Chatroux, quien lamentablemente perdió la batalla contra el alcoholismo.

Siendo un proyecto que tomó muchos años en salir adelante, ‘Sucedió en enero’ es un trabajo coral en el que diversos intérpretes dan vida a personajes duales mientras tratan de construir una representación teatral sobre un hecho que marcó un antes y un después en la historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos: el 9 de enero de 1964, una fecha trágica que recuerda al movimiento popular encabezado por estudiantes panameños, quienes reclamaban la presencia de la bandera panameña en el territorio que antes era conocido como la Zona del Canal, un enclave colonial administrado por Estados Unidos.

El sacrificio de los mártires de ese día daría pie eventualmente a la paulatina reversión del Canal en manos panameñas, que culminó el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en Washington en 1977.

Si bien este hecho histórico forma parte del hilo narrativo de esta producción, Romero enfatizó que ‘Sucedió en enero’ estaría situada en los tiempos actuales, realizando así un ejercicio de retrospectiva desde el presente sobre un hecho indiscutiblemente ligado a la panameñidad.

“Este es un hecho que forma parte de la historia de descolonización y del fin de la presencia estadounidense en nuestro país, con todos sus ángulos y aristas. La película busca rescatar la historia a través del arte y de la cultura. La formación que me dio mi madre me enseñó que el arte y la cultura son los pilares de una sociedad. Cualquier trabajo en el que se trate de innovar a través de las artes, es en sí una forma de hacer país. Todos somos Panamá”, resaltó el cineasta.

Romero también apostilló que esta película no solo busca rescatar la historia desde el presente, sino el rescate de aquellos que construyeron la identidad panameña como Chatroux, quien era conocido como uno de los actores más destacados de la escena artística nacional.

La viceministra de Cultura Arianne Benedetti - quien estuvo presente en la conferencia de prensa junto con la directora nacional de cine Sheila González - ratificó el apoyo decidido del Estado panameño al cine hecho en el país ya que, considera, es un testimonio vivo de la identidad nacional.