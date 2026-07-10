Técnica de elicitación de la CIA y FBI

Probablemente es una de las técnicas más sencillas y eficaces que usan los organismos de investigación como la CIA y el FBI para lograr información. La misma, se aleja del estereotipo violento de aquellos interrogatorios que muchas veces Hollywood nos presenta que, si bien son reales y hay casos documentados, no es la constante del día a día.

También está muy documentado que el uso de la fuerza, las amenazas, torturas e intimidación no son ni serán nunca la vía idónea para una comunicación asertiva, efectiva, táctica y, en especial, veraz para obtener información dado que, bajo un altísimo grado de estrés o violencia, una persona amenazada dirá lo que un interrogador desea escuchar solo por el hecho de que termine el suplicio del que está siendo sometido.

La técnica de elicitación se emplea cuando hay resistencia a compartir información por vergüenza, miedo, rebeldía o incomodidad, también, son útiles en situaciones donde las personas no necesariamente se resisten a compartir información, sino que pueden ser incapaces de compartirla porque no sabe cómo hacerlo o, porque desconocen la importancia clave de sus conocimientos en una investigación pública, judicial, médico, psicológico, social o de carácter empresaria como, por ejemplo, una entrevista de trabajo.

Interrogar sin que parezca un interrogatorio es el significado más corto y exacto de lo que es elicitación. Su objetivo principal es obtener los detalles necesarios de un tema en particular.

También sirve para que sujetos comunicativos, pero engañosos, inteligentes y evasivos, revelen información sin que se den cuenta. Ello también se le conoce como “interrogatorio inverso” pues, la persona de interés, coopera de forma voluntaria sin saber que lo está haciendo. En esencia es utilizar conversaciones informales u otros medios indirectos, en lugar de hacer preguntas que revelen un interrogatorio directo que haga que una persona se atrinchere.

La persona que realiza la elicitación puede emplear sutiles técnicas psicológicas o interpersonales, puede usar todos los tópicos posibles que puedan estar relacionados con el contexto de la persona para ganarse la confianza y obtener la información que busca. Si se utiliza correctamente, es una estrategia eficaz para comprender los pensamientos, opiniones y sentimientos de un individuo ya que guía las conversaciones de forma asertiva.

Los beneficios de la elicitación son numerosos. Incluso se han llegado a emplear dentro de entidades educativas para conocer cómo es la relación de un niño con sus compañeros, tutores o padres cuando muestra algún tipo de abuso o, es víctima de bullying.

Para que esta táctica sea eficaz, es vital mantener la conversación lo más normal, amistosa y casual posible. Sin este elemento crucial, todo el proceso fracasa.

Para comprenderlo mejor; estos son ejemplos de algunos escenarios donde se puede emplear:

En inteligencia, se emplea para obtener información de recursos, fuentes o aliados mediante conversaciones normales que podrían ser reacios a proporcionarla voluntariamente.

En las fuerzas del orden, se utiliza para obtener información de sospechosos o testigos.

En una relación, se trata de averiguar por qué la pareja está enfadada o qué le preocupa sin preguntarle directamente.

En ventas, se utiliza estratégicamente para recopilar información sobre las necesidades y deseos de un cliente.

En psicología, se maneja en terapia para ayudar a los pacientes a explorar sus pensamientos y sentimientos.

En educación, es un método de enseñanza alternativo para ayudar a los estudiantes a aprender nuevos materiales o conceptos.

En el ámbito social, es una herramienta eficaz simplemente para conversar, para charlas informales o para hacer amigos.

Aquí otros ejemplos más cotidianos y claros:

1. En el trabajo (oficina / equipo):

Objetivo: saber por qué un proyecto se está retrasando.

❌ Interrogatorio: “¿Por qué no cumpliste el plazo?”

✅ Elicitación: “Este proyecto ha tenido varios cambios... debe tener alguna barrea por la cual estamos encontrando demoras” ... Esto da pie para que un colaborador opine y explique los obstáculos encontrados o los errores cometidos sin sentirse atacado en una reunión de equipo.

2. Con un cliente (ventas o servicios)

Objetivo: conocer qué le molesta del proveedor actual.

❌ Interrogatorio: “¿Qué problemas tiene con su proveedor?”

✅ Elicitación: “Muchos clientes nos dicen que cambian de proveedor cuando sienten que no cumplen sus necesidades. ¿qué tal la experiencia últimamente?” ... En este caso, se obtiene un marco más completo de proveedor/cliente para determinar una solución.

3. En una conversación social

Objetivo: saber a qué se dedica alguien sin parecer invasivo.

❌ Interrogatorio: “¿En qué trabajas exactamente?”

✅ Elicitación: “Últimamente he notado que mucha gente está cambiando de profesión. ¿Hay elementos que llamen la atención de otros profesionales en tu área?” ... Aquí la persona decide cuánto profundizar, puede decir a qué se dedica o dar pistas y suele hacerlo cómodamente.