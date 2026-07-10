Técnica de elicitación de la CIA y FBI

4. Con adolescentes o niñosObjetivo: saber qué pasó en el colegio.❌ Interrogatorio: '¿Cómo te fue en el colegio?'✅ Elicitación: 'Hoy parecía un día largo... ¿qué fue lo más raro o divertido que pasó en el colegio?' ... Reduce la defensa y fomenta relato espontáneo.5. En liderazgo / gestiónObjetivo: detectar conflictos en el equipo.❌ Interrogatorio: '¿Tienes problemas con alguien?'✅ Elicitación: 'Cuando los equipos crecen, la comunicación cambia. ¿Habrá algo distinto últimamente en cómo trabajamos?' ... Permite que la persona mencione tensiones sin señalar directamente.6. Atención al clienteObjetivo: descubrir por qué alguien quiere darse de baja.❌ Interrogatorio: '¿Por qué quiere cancelar?'✅ Elicitación: 'Antes de cerrar el proceso, ¿hubo algún desencanto del servicio?' ... Aquí la pregunta es abierta, empática y no defensiva.Los puntos claves en esta técnica son: hablar menos y escuchar más, usar la observación y la escucha activa, quitar del camino la personalización o el señalamiento directo. Invita a borrar del diálogo los 'por qué' activadores de defensas. También normaliza una situación ('a muchos les pasa...') apartando el foco de la persona de interés y dejando que el otro complete la historia, quien es, justamente, la protagonista de todo.En el FBI esta táctica se le conoce como 'Labeling' en español sería etiquetado. Con ello en mente, siempre podremos recordar lo que Chris Voss, agente negociador de rehenes afirmaba: 'El adversario no es la persona que está al otro lado de la mesa; El adversario es la situación'.