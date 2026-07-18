Anochece y en la galería Weil Art todo está dispuesto para la apertura de la muestra Pollera, tradición vestida de arte, presentada por la galería con el apoyo de las Damas de la Pollera. Empolleradas lucen polleras blancas, a la usanza de 1920, con un arreglo muy sencillo, pero dedicado. El público se va acercando y las paredes de la sala destacan coloridas obras que dan vida a graciosas empolleradas en distintos ambientes, así como muestran diferentes estados de ánimo. Algunas muestran escenas festivas mientras que otras más bien lucen melancólicas. El mundo de la pollera es muy amplio, desde sus casi infinitas posibilidades de arreglo, dependiendo de su región de origen y la evolución que el traje ha tenido a lo largo del tiempo.

“Shoshanna Levi, de Damas de la Pollera, nos propuso hacer una exposición que mostrara las maneras de presentar la pollera y los trajes típicos de Panamá. Decidimos hacerlo, tratando de recopilar la mayor cantidad posible de expresiones distintas del tema”, explica Carlos Weil, propietario de la galería. Su hijo, David Weil, se encargó de organizar la muestra en conjunto con Levi. “Ya que estamos en el mes de la pollera unimos fuerzas con Shoshanna y las Damas de la Pollera para hacer esta exposición rindiendo tributo a la pollera. Obviamente en el mes de la pollera siempre se hacen eventos, bailes, pero no he visto muchas exposiciones de arte en honor a la pollera”, reconoce David Weil. “Entonces dijimos, que es hora de empezar con un homenaje a la pollera panameña en sus diferentes expresiones artísticas. Tratamos de abarcar varios estilos de pollera de diferentes regiones de Panamá”, detalla. La idea era inicialmente mostrar un recorrido a lo largo del tiempo por las diferentes visiones de los artistas sobre el traje típico; sin embargo, se trata de un proyecto muy ambicioso y decidieron circunscribirlo, en esta primera versión, a la actualidad.

Levi espera que esta primera iniciativa pueda crecer en los próximos años e invitar a los artistas a participar con obras que hayan realizado o, por qué no, con nuevas obras que se irán sumando. “Quisimos hacer un recorrido por diferentes miradas, buscando ofrecer poses que muestren detalles del traje, que identifican las diferentes versiones de la pollera por región, y presentar obras que no solo mostraran la pollera de gala, sino la gran variedad de posibilidades que hay para que la mujer panameña se engalane con una pollera”, explica Levi. Así, la obra “Niña empollerada”, acuarela sobre papel de Roberto Sprague, nos muestra una chiquilla pensativa, ataviada a la usanza ocueña. Jorge March muestra con mucho colorido y movimiento “2 empolleradas de espalda”, en acrílico sobre lienzo. Jack Morris presenta varias obras, una de ellas “La empollerada”, óleo sobre lienzo, que muestra a una mujer sonriente luciendo el traje típico en un fondo de naturaleza verde. Otra, “Danza de las flores”, también óleo, nos lleva a un escenario donde un grupo de mujeres se mueve al unísono, cada una con una pollera de color diferente.

La pieza principal es un acrílico sobre tela, de gran formato —por el ancho de la obra, que alcanza los 460 cm—, obra de Pascual Rudas, “Baile típico frente al mar”, en la que 36 empolleradas, una al lado de la otra, bailan mirando hacia el mar. Pascual Rudas muestra también un acrílico sobre tela, “Panameña en tiempo de pandemia”, en el que una empollerada luce, a juego con su pollera de gala, un cubrebocas. Hermano de Pascual, Enoch Rudas presenta “Varias polleras” (Desfile), que muestra de espaldas una delegación de empolleradas acompañadas por sus parejos, que lucen camisilla blanca y sombrero pinta’o.

Variedad de técnicas y estilos

Al centrarse esta muestra en el arte actual, cuenta Levi, no quisieron centrarse en una sola disciplina artística, técnica o estilo. “Presentamos algo tan delicado como un trabajo en ikigami (arte japonés de cortar el papel) sobre un bono del Canal de Panamá, de Tania Suzuki (brasileña de origen japonés), hasta las polleras lúdicas del artista Rolo De Sedas”, resalta. Rolo De Sedas no solo participa con “Mami Conga”, un colorido acrílico sobre tela. También presenta mujeres ataviadas con polleras de gala en acrílico, así como reproducciones en papel, bolsas de lona y tazas, entre otros objetos. Sammie Real se hace presente con “Odalisque”, obra de arte digital. También hay miniaturas de Dana Estribi, Pascual Rudas, Yareth Teucama, Leonel Castro, Cheryl Coffre y Enoch Rudas en distintos formatos.