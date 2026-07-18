Anochece y en la galería Weil Art todo está dispuesto para la apertura de la muestra Pollera, tradición vestida de arte, presentada por la galería con el apoyo de las Damas de la Pollera. Empolleradas lucen polleras blancas, a la usanza de 1920, con un arreglo muy sencillo, pero dedicado. El público se va acercando y las paredes de la sala destacan coloridas obras que dan vida a graciosas empolleradas en distintos ambientes, así como muestran diferentes estados de ánimo. Algunas muestran escenas festivas mientras que otras más bien lucen melancólicas. El mundo de la pollera es muy amplio, desde sus casi infinitas posibilidades de arreglo, dependiendo de su región de origen y la evolución que el traje ha tenido a lo largo del tiempo.