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Cultura

Tradición vestida de arte

‘Montunas de Carnaval’, Al Sprague.
‘Montunas de Carnaval’, Al Sprague. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá
Por
Esther M. Arjona
  • 19/07/2026 00:00
En el mes de la pollera una exposición en la galería Weil Art rinde honor a nuestro traje típico, con trabajos de diversos artistas en distintos formatos y técnicas

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Anochece y en la galería Weil Art todo está dispuesto para la apertura de la muestra Pollera, tradición vestida de arte, presentada por la galería con el apoyo de las Damas de la Pollera. Empolleradas lucen polleras blancas, a la usanza de 1920, con un arreglo muy sencillo, pero dedicado. El público se va acercando y las paredes de la sala destacan coloridas obras que dan vida a graciosas empolleradas en distintos ambientes, así como muestran diferentes estados de ánimo. Algunas muestran escenas festivas mientras que otras más bien lucen melancólicas. El mundo de la pollera es muy amplio, desde sus casi infinitas posibilidades de arreglo, dependiendo de su región de origen y la evolución que el traje ha tenido a lo largo del tiempo.

‘2 empolleradas de espalda’, Jorge March.
‘2 empolleradas de espalda’, Jorge March. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Shoshanna Levi, de Damas de la Pollera, nos propuso hacer una exposición que mostrara las maneras de presentar la pollera y los trajes típicos de Panamá. Decidimos hacerlo, tratando de recopilar la mayor cantidad posible de expresiones distintas del tema”, explica Carlos Weil, propietario de la galería.

Su hijo, David Weil, se encargó de organizar la muestra en conjunto con Levi. “Ya que estamos en el mes de la pollera unimos fuerzas con Shoshanna y las Damas de la Pollera para hacer esta exposición rindiendo tributo a la pollera. Obviamente en el mes de la pollera siempre se hacen eventos, bailes, pero no he visto muchas exposiciones de arte en honor a la pollera”, reconoce David Weil. “Entonces dijimos, que es hora de empezar con un homenaje a la pollera panameña en sus diferentes expresiones artísticas. Tratamos de abarcar varios estilos de pollera de diferentes regiones de Panamá”, detalla.

La idea era inicialmente mostrar un recorrido a lo largo del tiempo por las diferentes visiones de los artistas sobre el traje típico; sin embargo, se trata de un proyecto muy ambicioso y decidieron circunscribirlo, en esta primera versión, a la actualidad.

‘Mami Conga’, Rolo De Sedas.
‘Mami Conga’, Rolo De Sedas. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Levi espera que esta primera iniciativa pueda crecer en los próximos años e invitar a los artistas a participar con obras que hayan realizado o, por qué no, con nuevas obras que se irán sumando.

“Quisimos hacer un recorrido por diferentes miradas, buscando ofrecer poses que muestren detalles del traje, que identifican las diferentes versiones de la pollera por región, y presentar obras que no solo mostraran la pollera de gala, sino la gran variedad de posibilidades que hay para que la mujer panameña se engalane con una pollera”, explica Levi.

Así, la obra “Niña empollerada”, acuarela sobre papel de Roberto Sprague, nos muestra una chiquilla pensativa, ataviada a la usanza ocueña. Jorge March muestra con mucho colorido y movimiento “2 empolleradas de espalda”, en acrílico sobre lienzo.

Jack Morris presenta varias obras, una de ellas “La empollerada”, óleo sobre lienzo, que muestra a una mujer sonriente luciendo el traje típico en un fondo de naturaleza verde. Otra, “Danza de las flores”, también óleo, nos lleva a un escenario donde un grupo de mujeres se mueve al unísono, cada una con una pollera de color diferente.

‘Baile típico frente al mar’, Pascual Rudas.
‘Baile típico frente al mar’, Pascual Rudas.
‘Niña empollerada’, Roberto Sprague.
‘Niña empollerada’, Roberto Sprague.

La pieza principal es un acrílico sobre tela, de gran formato —por el ancho de la obra, que alcanza los 460 cm—, obra de Pascual Rudas, “Baile típico frente al mar”, en la que 36 empolleradas, una al lado de la otra, bailan mirando hacia el mar.

Pascual Rudas muestra también un acrílico sobre tela, “Panameña en tiempo de pandemia”, en el que una empollerada luce, a juego con su pollera de gala, un cubrebocas.

Hermano de Pascual, Enoch Rudas presenta “Varias polleras” (Desfile), que muestra de espaldas una delegación de empolleradas acompañadas por sus parejos, que lucen camisilla blanca y sombrero pinta’o.

Variedad de técnicas y estilos
‘Danza de las flores’, Jack Morris
‘Danza de las flores’, Jack Morris
‘Varias polleras’ (Desfile), Enoch Rudas.
‘Varias polleras’ (Desfile), Enoch Rudas.

Al centrarse esta muestra en el arte actual, cuenta Levi, no quisieron centrarse en una sola disciplina artística, técnica o estilo. “Presentamos algo tan delicado como un trabajo en ikigami (arte japonés de cortar el papel) sobre un bono del Canal de Panamá, de Tania Suzuki (brasileña de origen japonés), hasta las polleras lúdicas del artista Rolo De Sedas”, resalta.

Rolo De Sedas no solo participa con “Mami Conga”, un colorido acrílico sobre tela. También presenta mujeres ataviadas con polleras de gala en acrílico, así como reproducciones en papel, bolsas de lona y tazas, entre otros objetos.

Sammie Real se hace presente con “Odalisque”, obra de arte digital. También hay miniaturas de Dana Estribi, Pascual Rudas, Yareth Teucama, Leonel Castro, Cheryl Coffre y Enoch Rudas en distintos formatos.

‘Panameña en tiempo de pandemia’, Pascual Rudas.
‘Panameña en tiempo de pandemia’, Pascual Rudas.
‘Odalisque’, Sammie Real
‘Odalisque’, Sammie Real

Estas novedosas propuestas contrastan con la pintura del recordado Al Sprague. La que da la bienvenida a los visitantes de la galería se llama “Montunas de carnaval”, óleo sobre lienzo, y con una escultura en bronce, “Mujer empollerada”.

No mencionamos todas las obras ni los artistas participantes en la exposición; no nos alcanzaría el espacio en esta nota. Lo animamos a que visite la galería y observe con sus propios ojos todo el arte que inspira nuestro traje típico. Como parte de esta exposición se programarán conversatorios. Las fechas serán anunciadas por la galería Weil Art y Damas de la Pollera.

Todos los años, en el mes de julio se celebra el Festival Nacional de la Pollera en la ciudad de Las Tablas y cada 22 de julio, el concurso Margarita Lozano, una de las actividades más importantes de esta festividad, donde se premia el gran trabajo artesanal de nuestro traje típico.

Damas de la Pollera nació hace unos 10 años con una investigación que contribuiría a la creación de una ley para declarar la pollera como traje nacional. Aunque esta iniciativa no ha prosperado, este colectivo consideró oportuno compartir la información recabada a través del apoyo a actividades educativas, folclóricas y culturales sobre temas relacionados con la pollera.

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