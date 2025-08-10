Un mes de danza tomará los escenarios de Panamá con talleres, estrenos y residencias

Con 15 talleres y 15 presentaciones programadas, el Encuentro Nacional de Danza 2025 reunirá durante todo agosto a intérpretes, compañías y formadores en distintos puntos del país. Organizado por la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, el evento busca impulsar la circulación del arte dancístico, visibilizar a nuevos creadores y generar espacios de formación e intercambio entre comunidades.

Durante este mes, la Ciudad de las Artes, el Teatro Balboa, el Centro de Arte y Cultura de Colón y otros escenarios nacionales acogerán actividades que integran tradición, contemporaneidad e innovación.

“El Encuentro Nacional de Danza constituye un compromiso del Estado panameño con el fortalecimiento del sector y con el derecho de la ciudadanía a acceder a experiencias artísticas de calidad”, resaltó Carla Lozano, gestora cultural y parte del equipo organizador.