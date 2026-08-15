Un nuevo libro para ‘la city’

Ayer se celebró un año más de la fundación de la muy noble y leal Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, primer emplazamiento a orillas del Mar del Sur, luego bautizado Océano Pacífico. Desde entonces, han transcurrido 507 años de historia que han dejado huellas en su naturaleza, en sus edificios, en su gente, en su modo de vivir. ¿Somos conscientes de los cambios que ha tenido Panamá, ‘la city’, y sus porqués? La publicación Panamá, The City, ofrece la oportunidad de conocerlos y visitarlos. Se trata de un libro de lujo, de gran formato, que pretende entregar “una imagen completa de ciudad de Panamá: una capital dinámica, llena de historia, innovación, cultura y poseedora de un innegable protagonismo regional a nivel logístico, cultural y financiero; todo con la atmósfera única que le han dado su historia y multiculturalidad como ingrediente esencial de su identidad urbana”, como establece su boletín de prensa.

Con 228 páginas a todo color, la publicación hace un recorrido, a través de un detallado despliegue fotográfico, gracias al lente de Alfredo Maiquez, quien nos lleva a las ruinas del Panamá Viejo, con sus historias de piratas y terremotos; el bullicio de la ciudad colonial española y la huella francesa del siglo XIX en el Casco Antiguo –declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y los exitosos esfuerzos públicos y privados para su conservación, rehabilitación urbana y arquitectónica–; la influencia determinante del Canal de Panamá, las urbanizaciones que surgieron a lo largo de los años del control estadounidense con su emblemática arquitectura canalera, y la expansión de la ciudad luego del derribo de las murallas que da paso al desarrollo de nuevas comunidades: La Exposición, Bella Vista, El Cangrejo y El Carmen, cada una con sus características muy propias y que atestiguan momentos muy diferentes visibles en sus estilos. Vemos también la ciudad moderna y contemporánea con sus grandes obras de infraestructura, como el puente de las Américas, la calzada de Amador, la Cinta Costera y su innegable vocación pública y paisajística y el Parque Natural Metropolitano con sus 230 hectáreas de naturaleza intocada en plena ciudad. No olvidemos sus espacios culturales en los que destacan museos como el de la Biodiversidad, diseñado por Frank Gehry y el Museo de la Libertad y la Ciudad de las Artes. El skyline de la ciudad de Panamá da cuenta del crecimiento de nuevas áreas residenciales, financieras y de servicios que constituye la ciudad de hoy, con el escenario único del mar contra el que resaltan obras de arquitectura contemporánea de gran valor. Edificaciones de construcción reciente en la Avenida Balboa, en Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este y Santa María han ampliado no solo espacios de vivienda y de esparcimiento, sino centros logísticos, de negocios y parques industriales. Panamá también ha crecido en infraestructura: avenidas y vías rápidas, aeropuertos, un puerto de cruceros y un sistema de metro que sigue creciendo y acercando más a los residentes de las periferias.

Palabras e imágenes

Estas imágenes se sostienen con textos de especialistas en sus respectivas materias y que hablan del desarrollo de una ciudad viva y vibrante, desde sus orígenes hasta el día de hoy. En el prólogo, el escritor panameño, Juan David Morgan comparte su visión personal sobre el devenir histórico de la capital panameña. El periodista Orlando Acosta teje un apasionante relato que abarca desde la fundación de la ciudad en Panamá Viejo, su traslado al actual Casco Antiguo, la llegada de todo lo francés con Lesseps y cómo cada una de estas huellas la fue transformando desde el punto de vista urbano y humano hasta la llegada del canal estadounidense. Rodrigo Guardia, experto en urbanismo e historia de la arquitectura, desarrolla un ensayo donde expone el desarrollo de ciudad de Panamá desde el centro hacia los nuevos corregimientos, como Calidonia y Bella Vista, la importancia de las zonas urbanas alrededor del Canal de Panamá hasta y la implantación de la modernidad.