Will Forte: “En su única oportunidad, MacGruber la pagará con su vida”

Tras el éxito de la producción televisiva ‘MacGyver’, estrenada en 1985 y protagonizada por Richard Dean Anderson, su nombre emblemático nos recuerda precisamente al agente secreto armado con un ingenio científico notable para resolver cualquier problema en el campo utilizando cualquier material que tuviera a disposición. Sin embargo, en ‘MacGruber’, el héroe se convierte en antihéroe cuando esas habilidades están muy lejos de ser dignas de aplauso y, es allí, donde reside su encanto. ‘MacGruber’, la serie comedia de ocho episodios creada por el protagonista Will Forte (‘The Lego Movie 2: The Second Part’, ‘The Four Seasons’) junto a los showrunners y guionistas Jorma Taccone (‘Popstar: Never Stop Never Stopping’) y John Solomon (‘The Last Man on Earth’), quienes conforman una de las trifectas del humor más creativas de los últimos años. MacGruber es una parodia que cruza comedia con acción y que tuvo su propia película en 2010 con Forte, Kristen Wiig (‘Bridesmaids’) y Ryan Phillippe (‘I Know What You Did Last Summer’) como protagonistas. La serie, una secuela de la cinta, promete una proliferación de chistes que surgen de la caracterización de Forte como un torpe agente secreto que carece de habilidad para abordar las misiones que le asignan. El agente especial caído en desgracia deberá enfrentar al peligroso villano de su pasado, Enos Queeth (Billy Zane, ‘Titanic’, ‘Zoolander’), pero su incapacidad para utilizar el ingenio de manera rápida se mantiene como su principal obstáculo. La serie muestra cómo MacGruber –quien sobre el final de la película es condenado a prisión– es liberado con el objetivo de derrotar Enos Queeth, quien además asesinó a su madre, y quien ahora hace tambalear a Estados Unidos con una amenaza que acarrea un peligro inminente. La misión generará mucha presión en el peculiar agente, quien recurre a la ayuda de sus colegas, Vicki St. Elmo (Wiig) y Dixon Piper (Phillippe) con quien reaviva sus vínculos. En exclusiva, ‘La Decana’ sostuvo una conversación con Forte sobre la serie, su estreno y su retorno a la piel de MacGruber.

Ha pasado más de una década desde que te pusiste de nuevo en la piel de MacGruber. ¿Te resultó fácil retomar el papel o te llevó un tiempo acostumbrarte a su mentalidad?

Uno pensaría que sería difícil, porque 12 años es mucho tiempo. Pero llevábamos tanto tiempo escribiendo la serie que te hizo recordar los diferentes patrones de voz que se desarrollaron para la película y los bocetos previos. Probablemente fue más bien la parte de la escritura la que nos llevó un tiempo recordar cómo escribir la voz del personaje. Para cuando finalmente nos pusimos a hacer esta serie, la mayor parte del trabajo ya estaba hecho.

¿Dónde vemos a MacGruber al principio de esta serie?

MacGruber está en prisión. Fue encarcelado por asesinar a Dieter Von Cunth al final de la película y cumple cadena perpetua. Después de una década, el general Barrett Fasoose (Laurence Fishburne) le propone una misión suicida para liberarlo. Así que, en su única oportunidad de salir de la cárcel, MacGruber la pagará con su vida.

MacGruber fue creado como una especie de mezcla de héroes de acción de los 1980 como John Rambo (Rambo) y John McClane (Die Hard). Pero con el tiempo, MacGruber se ha convertido en un héroe propio y plenamente desarrollado. ¿Cómo ha sido para ti volver a interpretar a un personaje que tiene su propia voz y es un ícono de culto?

Cuando nos propusimos hacer la película en 2009, simplemente la incluimos en tantas versiones diferentes de películas de acción de los ‘80 como pudimos. Y, en cierto modo, desciframos al personaje, simplemente negociando con MacGruber para que se adaptara a esas diferentes situaciones. Básicamente, fue lo mismo con esta serie: intentar inspirarnos en esas películas, pero sin duda conocíamos al personaje un poco más. Tuvimos mucho tiempo para convivir con él, incluso cuando no estábamos trabajando activamente en MacGruber; era parte de nuestro pasado y siempre lo tendríamos presente. Nos pusimos manos a la obra desde el principio después de la película y acordamos que este no sería el final de MacGruber. No sabíamos cómo haríamos la siguiente encarnación, pero sabíamos que, en algún momento, incluso si tuviéramos que hacer una película en nuestros iPhones, haríamos algo en el futuro.

Dado que la serie está llena de acción y comedia, como en la película, ¿qué tan difícil fue combinar estos elementos en un formato serializado?

Fue muy complicado. Primero, convertirla en una serie y tratar de encontrar la manera de mantener los arcos argumentales de una manera que la gente quisiera seguir viéndola. Además, el calendario de rodaje fue bastante ambicioso. Intentábamos conseguir una cantidad enorme de material cada día, porque estábamos a contrarreloj. Definitivamente, hay cosas que no pudimos conseguir y que nos hubiera gustado tener, pero esta serie es básicamente una secuela de algo de lo que todos estábamos muy orgullosos. Y teníamos mucha presión para ofrecer algo divertido para la gente después de todos estos años.

¿Cómo fue el primer día de rodaje cuando Kristen Wiig, Ryan Phillippe y tú compartieron el mismo espacio después de tantos años?