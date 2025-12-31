Will Forte: “En su única oportunidad, MacGruber la pagará con su vida”

Fue un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Obviamente, poder trabajar juntos de nuevo siempre fue un sueño. Porque nunca habíamos pensado que esta serie se haría realidad. Haber tenido la oportunidad de hacer esto fue genial y muy especial. Pero en cuanto a la amistad, hace 12 años hicimos la película y todos, incluyendo el reparto y el equipo, nos hicimos muy buenos amigos. Pero luego la vida pasa y todos estamos ocupados. Con Wiig pasamos todo ese tiempo en Saturday Night Live y rodando MacGruber, así que nos hicimos muy amigos. Y luego simplemente no nos vimos tanto como hubiésemos querido, así que fue genial poder verla y ponernos al día; fue un placer. Y con Ryan también pudimos profundizar nuestra relación. Así que, con los guionistas y el reparto, ahora nos sentimos como una pequeña familia.