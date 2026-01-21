David Beckham rompe el silencio tras el duro mensaje de su hijo Brooklyn

El exfutbolista británico David Beckham —quien fue figura clave en clubes como Manchester United y Real Madrid y hoy es copropietario del Inter Miami CF— ha ofrecido su primera reacción pública tras el polémico comunicado que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, hizo el pasado 19 de enero en redes sociales, en el que criticó duramente a sus padres y confirmó que no busca una reconciliación familiar.

El comentario de Beckham no abordó directamente las acusaciones personales que Brooklyn detalló en su publicación —en la que afirma que sus padres intentaron controlar aspectos de su vida, interferir en su matrimonio con la actriz Nicola Peltz y priorizar la “imagen de la marca Beckham” —, pero sí ofreció una postura más general sobre la crianza y el uso de las redes sociales.

Durante una aparición en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) y en una entrevista con el programa financiero Squawk Box de CNBC, Beckham habló sobre el impacto de las plataformas digitales y su experiencia como padre.

El exjugador afirmó que siempre ha tratado de enseñar a sus hijos a usar las redes sociales de forma responsable y que, a veces, “los niños deben poder equivocarse”, señalando que permitirles aprender de sus errores es parte de la educación en la era digital.

En Davos, además evitó responder a las preguntas directas de los medios sobre el conflicto familiar —cuando un periodista de Sky News le preguntó si tenía un mensaje para Brooklyn o si estaba decepcionado, Beckham optó por no comentar y continuó su camino— lo que muchos interpretan como una decisión de no alimentar aún más la polémica pública.

La postura pública de Beckham, centrada en reflexiones sobre crianza y redes, contrasta con la dureza del comunicado de Brooklyn, quien en sus publicaciones explicó que no desea reconciliarse con sus padres y que ha optado por hablar abiertamente después de años sin hacerlo.

La controversia ha captado la atención internacional tanto por el perfil mediático de la familia como por las serias acusaciones de control, manipulación y ruptura familiar que Brooklyn expuso públicamente.