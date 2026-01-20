Brooklyn Beckham estalla contra sus padres: ‘Fui controlado, manipulado y humillado públicamente’

Brooklyn Beckham, el hijo mayor del clan Beckham, un clan impoluto hasta ahora, rompió el silencio para mostrar el verdadero rostro de sus padres.

En los mensajes difundidos, Brooklyn asegura que guardó silencio durante años para proteger la intimidad familiar, pero que la continuidad de lo que califica como “mentiras impresas en la prensa” lo llevó a hablar públicamente. “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, afirmó.

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones gira en torno a su boda con la actriz Nicola Peltz. Brooklyn relata que, la noche previa a la ceremonia, miembros de la familia de su esposa advirtieron que su madre insistía en “robar protagonismo” durante el evento. Según su versión, Victoria Beckham terminó bailando de forma “inapropiada” frente a todos, un episodio que describe como profundamente humillante.

“Jamás me sentí tan avergonzado”, escribió, añadiendo que incluso su esposa lloró tras lo ocurrido. A partir de ese momento, asegura, decidió establecer límites definitivos.

Brooklyn también denuncia que Nicola Peltz ha sido tratada con desprecio por parte de su familia, señalando invitaciones incómodas, presiones constantes y un ambiente hostil que, según él, buscaba incomodarla deliberadamente. Pese a ello, afirma que intentaron mantener el vínculo, incluso viajando a Londres para compartir fechas importantes con David Beckham, sin éxito.

“Mi familia prioriza la imagen pública y la marca por encima del bienestar real”, sostuvo, criticando la obsesión por redes sociales, apariciones públicas y la narrativa de una “familia perfecta” que, según él, no coincide con la realidad.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Brooklyn afirma que su alejamiento le trajo alivio emocional. “Crecí con ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, al dar un paso al costado, esa ansiedad desapareció”, confesó. También negó rotundamente que su esposa lo controle, una versión que ha circulado en medios y redes.

Por ahora, ni David ni Victoria Beckham han respondido directamente a la gravedad de estas acusaciones. El silencio contrasta con la magnitud de las declaraciones, que exponen una fractura profunda en una familia que durante años fue símbolo de unidad, éxito y estabilidad mediática.

El caso reabre el debate sobre la presión que enfrentan los hijos de celebridades, el peso de las marcas familiares y el costo emocional de crecer bajo una imagen pública que no siempre refleja la vida privada. En esta ocasión, Brooklyn Beckham eligió romper el silencio, aun sabiendo que hacerlo implica un quiebre que podría no tener marcha atrás.