De Cañazas a Hollywood | El quinceaños de la ‘Princesa de Cañazas’ que transformó a una panameña

Tiffany García se ha impuesto la misión de que su contenido como influencers panameña en las redes sociales aporte valores positivos a la sociedad.

García recientemente fue escogida como embajadora de la película Bailarina, que dirige el productor estadounidense, Len Wiseman y que se estrenó en los cines de Panamá y el resto el mundo la semana pasada.

Su creatividad y conocimientos sobre la industria cinematográfica han puesto a esta panameña en el radar internacional, formando parte de la campaña de promoción de esta película junto a influencers de otros países.

“Me siento muy orgullosa de estar representando a mi país, especialmente por esa oportunidad de poder resaltar en la esfera internacional a ese diamante bruto llamado Panamá”, expresó Tiffany, quien desde los 15 años publica en sus redes sociales contenido digital sobre moda, cine, arte, viajes, gastronomía y sitios turísticos.

En la actualidad, con 23 años, Tiffany no solo brilla en las redes sociales por sus publicaciones, también lo está haciendo por esa noble labor que ha emprendido desde el mes de febrero como activista de causas sociales, especialmente aquellas que involucran a niños de comunidades remotas y de escasos recursos.

Todo empezó luego de haber formado parte de la organización del quinceaños de La princesa de Cañazas, Daris Valdés, un evento que revolucionó al país luego de que los padres de la cumpleañera hicieran una invitación a través de TikTok que se volvió viral.

Según contó a El Siglo, en principio su aporte al evento, que se llevó a cabo el 25 de febrero en la comunidad de El Gavilán, en Cañazas, sería el video y las fotos del quinceaños de Daris.

De acuerdo con Tiffany, de un momento a otro todo cambió y terminó aportando la tarima, organizando la logística de la fiesta, financiando el show y siendo hasta la maestra de ceremonia del evento que congregó a famosos del patio, influencers y miles de panameños de diferentes sectores de Panamá que viajaron hasta la apartada comunidad de Veraguas para ser testigos de la viral celebración.

“El quinceaños fue un trabajo de muchas manos, que sobrepasó las expectativas y rompió todos los ratings de todos los megaproyectos de televisión que se han desarrollado en Panamá”, manifestó Tiffany luego de afirmar que el quinceaños de ‘La Princesa de Cañazas’ transformó su vida para siempre.

¿La razón? Ver la pobreza en la que viven muchas familias de esta comunidad despertó en ella esa necesidad de querer aportar su granito de arena y que su misión en El Gavilán no terminara con la fiesta de Daris.

Según la influencer, a su regreso a Panamá organizó una colecta de dinero a través de sus seguidores en Instagram para comprar útiles escolares para los niños de esta comunidad veragüense.

El proyecto agarró tal fuerza que algunas empresas se sumaron a la causa en la que lograron entregar entre febrero y marzo mochilas, útiles escolares y alimentos secos a familias que residen en cinco comunidades del distrito de Cañazas.

“Yo fui tres veces a El Gavilán a entregar las donaciones. Muchas personas se sumaron y hasta tuvimos que establecer un centro de acopio en la tienda Cava para recibir los aportes”, contó felizmente Tiffany al señalar que a través de esta labor se impactó la vida de más de 500 niños de esta región.

Ante el apoyo recibido, ahora esta misión se ha transformado en un proyecto de asistencia social, que, de acuerdo con Tiffany, continuará su cometido llevando ayuda con alimentos, medicinas y otros enseres a las personas que lo necesitan.

“El quinceaños no solo me ha abierto puertas, también me dio la oportunidad de ir a lugares que jamás imaginé y apoyar junto a empresas y a otros voluntarios a personas de noble corazón”, puntualizó.