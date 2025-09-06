¿De quién es el Pabellón de Panamá en Venecia?

En los últimos días de agosto, repletos de aguaceros, participé en unos diálogos en torno a la democracia, invitado por Manuel Alcántara, politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP). Algunas conversaciones contaron con la presencia de Fernando Carrillo Flórez, el prestigioso socioeconomista y escritor que formó parte de la histórica Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia. 'El consenso fue la clave para superar la crisis en la que estábamos', nos compartió. Carrillo Flórez vino a presentar su libro 'Defender la democracia SIN MIEDO desde la democracia'; urgente defensa del Estado de derecho y sus libertades, que debemos llevar a cabo los ciudadanos para resistir el creciente autoritarismo mundial. Por su parte, Alcántara en el último encuentro habló de la 'posdemocracia': la actual fatiga de los principios democráticos. Uno de sus síntomas es que muy pocos ciudadanos se sienten representados por las autoridades, razón por la que aparecen 'lideres sin experiencia lanzados al ruedo político por consultores expertos en comunicación'. Por ello, el ejercicio de la democracia no debe limitarse a la elección de los representantes políticos ni a la gestión del Estado, sino que conlleva la incesante participación ciudadana y la transparencia en todos los ámbitos públicos, sin olvidar nunca las esferas del arte y la cultura, llamados a mostrar lo mejor de cada país. Por eso mismo, para quienes hemos trabajado durante años por el diálogo y la inclusión en las artes en Panamá, resulta un enorme retroceso la reciente e inconsulta 'Convocatoria abierta para artistas o colectivos artísticos al Pabellón de Panamá en la Bienal de Venecia 2026', por parte del Museo del Canal Interoceánico y MiCultura.