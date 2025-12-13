Del feedback al feedforward: cómo las visiones de múltiples stakeholders aceleran el impacto del liderazgo

En 2002, participé en mi primer programa de liderazgo. Como parte de la experiencia, recibí una evaluación 360°. Recuerdo abrir el informe con expectación: por primera vez iba a descubrir cómo me percibían los demás. El resultado fue revelador... y frustrante. El documento mostraba qué pensaban de mí - fortalezas, debilidades, percepciones - pero no cómo podía mejorar. Esa fue mi primera gran lección como líder: el feedback te dice qué cambiar, pero no te enseña cómo hacerlo.

Años más tarde comprendí que ahí está la verdadera diferencia entre una evaluación 360° tradicional y un proceso de stakeholder-centred coaching: el primero te da información; el segundo te enseña a transformar esa información en acción, combinando feedback (mirar atrás) con feedforward (mirar hacia adelante).

Durante los últimos 23 años he acompañado a cientos de líderes en este tipo de programas, y los resultados son consistentes: el 95 % de los participantes en procesos de Stakeholder-Centred Coaching (SCC) de un año mostraron mejoras significativas y sostenibles en su efectividad de liderazgo, según las evaluaciones de sus propios stakeholders.

Del feedback al feedforward

El feedback tradicional se centra en el pasado: qué hiciste bien, qué podrías haber hecho mejor. Es útil, pero reactivo.El feedforward - concepto introducido por Dr Marshall Goldsmith - propone una evolución: conversaciones orientadas al futuro, centradas en comportamientos observables y en cómo el líder puede mejorar su impacto a partir de hoy.Mientras el feedback pregunta “¿Qué salió mal?”, el feedforward pregunta “¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez para obtener un mejor resultado?”Este simple cambio de enfoque transforma la energía del juicio en la energía de la posibilidad.

El poder del enfoque multi-stakeholder

El liderazgo efectivo no ocurre en aislamiento. Cada decisión, reunión y comportamiento del líder impacta a múltiples grupos: su equipo, sus pares, su jefe, clientes, familias y la comunidad.Sin embargo, la mayoría de los líderes reciben retroalimentación solo de una fuente: su superior. El coaching centrado en los stakeholders (stakeholder-centred coaching) rompe ese patrón.

Invita al líder a obtener percepciones de todas las voces relevantes de su ecosistema, convirtiendo la retroalimentación en un espejo colectivo que muestra cómo su comportamiento afecta a otros. Cuando un líder integra múltiples puntos de vista, obtiene una comprensión más completa de su impacto. Esto no solo acelera el aprendizaje, sino que también fortalece la confianza, la responsabilidad y la coherencia.

Del insight a la acción

Un proceso de desarrollo de liderazgo basado en feedforward puede seguir estas etapas:

1. Mapear a los stakeholders. Identificar quiénes influyen o son influenciados por su liderazgo (superiores, pares, equipo, clientes, aliados externos).

2. Recoger insights objetivos. Aplicar evaluaciones 360°, entrevistas o herramientas psicométricas para medir comportamientos, fortalezas y áreas de riesgo.

3. Conversaciones de feedforward. Invitar a cada stakeholder a compartir observaciones y sugerencias sobre lo que el líder podría comenzar, detener o continuar haciendo para mejorar su impacto.

4. Diseñar microacciones medibles. Convertir los insights en hábitos concretos: reuniones más breves, escucha activa, delegación más efectiva, mayor claridad en las prioridades.

5. Revisar el progreso con los stakeholders. Volver a involucrarlos a los 3-6 meses para observar los cambios percibidos y seguir ajustando el comportamiento.Esta iteración crea una cultura de aprendizaje constante y responsabilidad compartida.

Por qué funciona

El feedforward no solo mejora conductas, sino relaciones. Cuando los stakeholders se sienten escuchados, se comprometen más con el éxito del líder. Y cuando el líder actúa sobre esas sugerencias, demuestra humildad y credibilidad. Esto crea un ciclo virtuoso: más confianza → más apertura → más impacto.

1. El liderazgo del futuro no se basa en el ego, sino en la escucha.No en la perfección, sino en la mejora constante.No en el control, sino en la colaboración.Los líderes que aprenden a convertir la retroalimentación en feedforward no solo crecen ellos: elevan a todos los que los rodean. Porque solo cuando hay insight, puede haber impacto.

El autor es coach ejecutivo, de liderazgo y de equipos, miembro del capítulo ICF Panamá.

