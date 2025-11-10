Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón emprenden caminos distintos

eDespués de 14 años de matrimonio, la actriz Angélica Vale y el productor Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales, Padrón presentó la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles, señalando como fecha de separación el 1 de abril de 2025.

La revista People en Español confirmó que Vale se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y su familia, mientras atraviesa esta nueva etapa personal.

En los acuerdos preliminares, Padrón solicitó la custodia legal compartida de sus dos hijos, la alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menores, siempre manteniendo comunicación constante sobre su paradero.

El documento también establece que los hijos de la pareja vivirán principalmente con Angélica Vale, cuyo domicilio será considerado la residencia principal. Asimismo, ambos padres deberán garantizar el libre acceso y la comunicación constante con los niños, permitiéndoles tener teléfonos celulares y mantenerse en contacto en cualquier momento del día.