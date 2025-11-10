Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón emprenden caminos distintos

Vale y Padrón se conocieron en 2009, cuando la intérprete ya contaba con una sólida carrera en México y él se desempeñaba como ejecutivo en Univision. Su romance se hizo público ese mismo año, durante la transmisión del especial ¡Feliz 2009! en Nueva York, donde ambos compartieron un beso en Times Square.Un año más tarde, la pareja se comprometió durante el cumpleaños número 35 de la actriz, en una cena íntima en Miami, rodeados de familiares y amigos. Finalmente, contrajeron matrimonio el 12 de febrero de 2011 en el histórico Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México.De su unión nacieron dos hijos, Daniel Nicolás, de 14 años, y Angélica Masiel, de 12.