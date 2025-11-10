  1. Inicio
Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón emprenden caminos distintos

La actriz mexicano-estadounidense Angélica Vale y su esposo Otto Padrón posan junto a su recién develada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en California, el 10 de noviembre de 2022.
La actriz mexicano-estadounidense Angélica Vale y su esposo Otto Padrón posan junto a su recién develada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en California, el 10 de noviembre de 2022. MICHAEL TRAN | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2025 12:55
La actriz enfrenta una demanda de divorcio en Los Ángeles; su expareja solicita custodia compartida y autorización para viajes internacionales con sus hijos.

eDespués de 14 años de matrimonio, la actriz Angélica Vale y el productor Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales, Padrón presentó la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles, señalando como fecha de separación el 1 de abril de 2025.

La revista People en Español confirmó que Vale se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y su familia, mientras atraviesa esta nueva etapa personal.

En los acuerdos preliminares, Padrón solicitó la custodia legal compartida de sus dos hijos, la alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menores, siempre manteniendo comunicación constante sobre su paradero.

El documento también establece que los hijos de la pareja vivirán principalmente con Angélica Vale, cuyo domicilio será considerado la residencia principal. Asimismo, ambos padres deberán garantizar el libre acceso y la comunicación constante con los niños, permitiéndoles tener teléfonos celulares y mantenerse en contacto en cualquier momento del día.

Angélica Vale y Otto Padrón se separan tras 14 años de matrimonio

Vale y Padrón se conocieron en 2009, cuando la intérprete ya contaba con una sólida carrera en México y él se desempeñaba como ejecutivo en Univision. Su romance se hizo público ese mismo año, durante la transmisión del especial ¡Feliz 2009! en Nueva York, donde ambos compartieron un beso en Times Square.

Un año más tarde, la pareja se comprometió durante el cumpleaños número 35 de la actriz, en una cena íntima en Miami, rodeados de familiares y amigos. Finalmente, contrajeron matrimonio el 12 de febrero de 2011 en el histórico Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México.

De su unión nacieron dos hijos, Daniel Nicolás, de 14 años, y Angélica Masiel, de 12.

