El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, gracias al llamado de la International Fund for Animal Welfare (IFAW), una organización que se dedica a proteger animales.

Su objetivo es destacar la importancia de este felino y visibilizar los desafíos de abandono, maltrato y atención veterinaria que enfrentan.

En la cultura actual, el amor por los gatos es acompañado de un sentido de cuidado y entendimiento de sus necesidades, reconociéndolos como parte de la familia. Los productos naturales sin aditivos ni conservadores son uno de los múltiples reflejos de una nueva generación de tutores con mayor conciencia y empatía.

8 de agosto: Día internacional del Gato

Desde la antigüedad, los gatos eran venerados en el antiguo Egipto. Hoy en día, son parte de una ola pop moderna que los convierte en el centro de atención de miles de internautas, quienes destacan la personalidad divertida de este animal y su fuerte sentido de la independencia.

“En este Día Internacional del Gato, celebramos no solo la compañía de estos animales maravillosos, sino también el avance constante hacia un cuidado más consciente y amoroso, en el que cada detalle cuenta”, detalló Bachoco, una empresa de proteínas para mascotas.