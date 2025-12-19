Diabetes en diciembre: el reto de cuidarse y prevenir el pie diabético

En Panamá, se estima que alrededor del <b>14 % de la población adulta vive con diabetes</b>, una cifra que continúa en aumento. Expertos señalan que <b>hasta tres de cada diez personas con diabetes pueden desarrollar pie diabético a lo largo de su vida</b>, una complicación que, en casos graves, puede derivar en amputaciones.El <b>pie diabético</b> es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y puede aparecer cuando los niveles elevados de azúcar en la sangre dañan los nervios y la circulación, especialmente en los pies. Esta condición puede comenzar con síntomas leves, pero avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo.Entre los primeros signos del pie diabético se encuentran el <b>entumecimiento u hormigueo</b>, la <b>pérdida de sensibilidad</b>, <b>heridas que tardan en cicatrizar</b>, cambios en el <b>color o la temperatura de la piel</b>, <b>infecciones recurrentes</b> y <b>dolor persistente en los pies o las piernas</b>. Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir de inmediato al médico.Las celebraciones decembrinas suelen traer excesos en comida y bebida, lo que representa un reto para las personas con diabetes. Para evitar descompensaciones, se recomienda <b>controlar las porciones</b>, <b>evitar el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos</b>, <b>mantenerse activo</b> y <b>no suspender los controles de glucosa ni los medicamentos</b>.No se trata de dejar de disfrutar las comidas típicas de fin de año, sino de <b>consumirlas en porciones más pequeñas</b>, ya que diciembre es solo un mes y los descuidos pueden reflejarse en la salud durante enero.Los especialistas sugieren optar por <b>verduras, ensaladas, proteínas magras como pollo o pescado</b>, frutas con bajo contenido de azúcar en porciones moderadas y <b>bebidas sin azúcar</b>. La clave está en el equilibrio: <b>disfrutar de las fiestas sin descuidar la salud</b>.El <b>diagnóstico temprano</b> y el <b>autocuidado</b> siguen siendo fundamentales para prevenir el pie diabético y otras complicaciones asociadas a la diabetes.