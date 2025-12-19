Diabetes en diciembre: el reto de cuidarse y prevenir el pie diabético

En Panamá, se estima que alrededor del 14 % de la población adulta vive con diabetes, una cifra que continúa en aumento. Expertos señalan que hasta tres de cada diez personas con diabetes pueden desarrollar pie diabético a lo largo de su vida, una complicación que, en casos graves, puede derivar en amputaciones.

El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y puede aparecer cuando los niveles elevados de azúcar en la sangre dañan los nervios y la circulación, especialmente en los pies. Esta condición puede comenzar con síntomas leves, pero avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo.

Entre los primeros signos del pie diabético se encuentran el entumecimiento u hormigueo, la pérdida de sensibilidad, heridas que tardan en cicatrizar, cambios en el color o la temperatura de la piel, infecciones recurrentes y dolor persistente en los pies o las piernas. Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir de inmediato al médico.

Las celebraciones decembrinas suelen traer excesos en comida y bebida, lo que representa un reto para las personas con diabetes. Para evitar descompensaciones, se recomienda controlar las porciones, evitar el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos, mantenerse activo y no suspender los controles de glucosa ni los medicamentos.

No se trata de dejar de disfrutar las comidas típicas de fin de año, sino de consumirlas en porciones más pequeñas, ya que diciembre es solo un mes y los descuidos pueden reflejarse en la salud durante enero.

Los especialistas sugieren optar por verduras, ensaladas, proteínas magras como pollo o pescado, frutas con bajo contenido de azúcar en porciones moderadas y bebidas sin azúcar. La clave está en el equilibrio: disfrutar de las fiestas sin descuidar la salud.

El diagnóstico temprano y el autocuidado siguen siendo fundamentales para prevenir el pie diabético y otras complicaciones asociadas a la diabetes.