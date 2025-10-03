Diddy, condenado a 50 meses de prisión por dos cargos relacionados con la prostitución

<b>El rapero Sean Combs, conocido como Diddy</b>, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- <b>por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.</b>Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, <b>por crimen organizado y tráfico sexual</b>, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.<b>El rapero apenas reaccionó a la sentencia, aunque sí agachó la cabeza y se mantuvo impasible</b> mientras el juez federal que ha llevado el caso, Arun Subramanian, justificaba su decisión.El magistrado indicó a Combs que, si bien tiene en cuenta que es una persona 'influyente' y un 'artista hecho a sí mismo' con impacto en la comunidad afroamericana, <b>no se puede ignorar que usó su poder para abusar 'física y psicológicamente' de mujeres.</b><b>Subramanian agregó que una gran parte de la violencia física que Combs ejerció contra sus entonces novias</b>, la cantante Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane, estaba relacionado con los maratones sexuales o 'freak offs' que orquestaba el rapero entre prostitutos y sus ahora exparejas.<i>'Hemos leído (sobre esta violencia) y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura',</i> señaló el juez a Combs.Por ello,<b> la sentencia debía adecuarse a la 'gravedad' de los delitos cometidos y el efecto que estos tuvieron en las víctimas,</b> especialmente en Ventura y Jane, que llegaron a contemplar el suicidio.Subramanian también recalcó que, pese a la promesa de Combs de que ha cambiado, <b>el músico siguió maltratando a Jane y participando con ella en 'freak offs' incluso después de que Ventura interpusiera una demanda civil contra él</b> y el gobierno comenzara la investigación que le llevó a imputar al artista de tráfico sexual y otros delitos.<b>Sean Combs pidió perdón a las víctimas y a su familia</b>Antes de dar a conocer su sentencia, <b>Combs tomó la palabra ante el tribunal y, haciendo largas pausas para respirar</b>, pidió perdón a Cassie Ventura y a Jane 'por cualquier daño emocional o físico' que les pudo causar.También <b>se disculpó ante su familia, que se encontraba entre el público atendiendo la audiencia, y a 'todas las víctimas de violencia de género'</b> que han visto el video viral en el que aparece golpeando brutalmente a Ventura en el pasillo de un hotel en Los Ángeles.<i>'Mis acciones fueron horribles y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda pero nunca la pedí. De todas formas, eso no es excusa, porque yo sabía hacerlo mejor, porque mi madre y mi fe me habían enseñado a ser mejor',</i> apuntó Combs, durante su intervención.<b>El músico dijo lamentar que sus actos le hayan llevado a perder su libertad</b>, su negocio, el poder educar a sus hijos y su reputación, pero, sobre todo, el 'respeto' hacia sí mismo.<i>'Ahora mismo, me odio. Pido perdón a mis siete hijos y a mi madre. Ellos se merecen algo mejor',</i> dijo el rapero mirando directamente a sus allegados entre el público y sin poder contener las lágrimas.La pena dictada por Subramanian es mayor que la que pedían sus abogados (solo 14 meses en prisión), <b>pero el artista ya lleva un año recluido en un centro penal de Nueva York que cuenta como parte de la sentencia.</b><b>Durante la audiencia de hoy, tanto su defensa como seis de sus hijos pidieron al juez otorgar a Combs 'una segunda oportunidad'</b>, y en concreto su equipo legal apuntó que ya ha sido 'castigado' por el público.Al comunicar la sentencia, Subramanian le aseguró que tanto él como su familia 'van a superar esto': 'Hay luz al final del túnel'.