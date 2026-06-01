El arte también juega: así luce el ‘Cielo Tejido’ que sorprende a turistas en México

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las calles de San Pedro Tlaquepaque, en el estado mexicano de Jalisco, ya respiran el ambiente futbolero que acompañará a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Sin embargo, la celebración no llega únicamente a través de balones, estadios o camisetas, sino mediante una manifestación artística que combina tradición, identidad cultural y creatividad artesanal.

Se trata del ‘Cielo Tejido’, una instalación elaborada por mujeres artesanas de Etzatlán, municipio jalisciense reconocido internacionalmente por sus impresionantes obras tejidas con rafia de colores.

De acuerdo al diario digital El Informador, la intervención fue colocada sobre el Andador Independencia y transforma el paisaje urbano en una explosión de colores inspirada en las banderas de los países que participarán en el Mundial de 2026.

La obra forma parte de las actividades que distintas ciudades mexicanas han impulsado para recibir la Copa del Mundo, torneo que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Guadalajara será una de las sedes mundialistas y, en consecuencia, los municipios de su área metropolitana han comenzado a desarrollar proyectos culturales y turísticos relacionados con la competencia.

Según autoridades locales, el ‘Cielo Tejido’ busca ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros una experiencia que refleje la esencia cultural mexicana. La instalación, elaborada con carpetas de rafia tejidas a mano, ocupa cerca de 100 metros cuadrados y permanecerá expuesta hasta el arranque oficial del Mundial.

Posteriormente será trasladada a otro punto del municipio para continuar exhibiendo el trabajo artesanal de las tejedoras jaliscienses.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura de Tlaquepaque, Juan David García Camarena, destacó que el municipio busca aprovechar la vitrina internacional que representará la Copa del Mundo para mostrar algunos de los elementos más representativos de la cultura mexicana, entre ellos la artesanía, la gastronomía, la arquitectura tradicional, el mariachi y el tequila, reportó El Informador.