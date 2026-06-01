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Vida y cultura

El arte también juega: así luce el ‘Cielo Tejido’ que sorprende a turistas en México

Personas observan un 'Cielo Tejido' este lunes en el centro de Zapopan, Jalisco (México).
Personas observan un 'Cielo Tejido' este lunes en el centro de Zapopan, Jalisco (México). Francisco Guasco / EFE
Por
Adriana Berna
  • 02/06/2026 00:00
Artesanas de Etzatlán transformaron el centro histórico de Tlaquepaque en una colorida galería al aire libre que busca cautivar a turistas nacionales e internacionales durante el Mundial 2026

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A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las calles de San Pedro Tlaquepaque, en el estado mexicano de Jalisco, ya respiran el ambiente futbolero que acompañará a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Sin embargo, la celebración no llega únicamente a través de balones, estadios o camisetas, sino mediante una manifestación artística que combina tradición, identidad cultural y creatividad artesanal.

Se trata del ‘Cielo Tejido’, una instalación elaborada por mujeres artesanas de Etzatlán, municipio jalisciense reconocido internacionalmente por sus impresionantes obras tejidas con rafia de colores.

De acuerdo al diario digital El Informador, la intervención fue colocada sobre el Andador Independencia y transforma el paisaje urbano en una explosión de colores inspirada en las banderas de los países que participarán en el Mundial de 2026.

La obra forma parte de las actividades que distintas ciudades mexicanas han impulsado para recibir la Copa del Mundo, torneo que por primera vez en la historia será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Guadalajara será una de las sedes mundialistas y, en consecuencia, los municipios de su área metropolitana han comenzado a desarrollar proyectos culturales y turísticos relacionados con la competencia.

Según autoridades locales, el ‘Cielo Tejido’ busca ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros una experiencia que refleje la esencia cultural mexicana. La instalación, elaborada con carpetas de rafia tejidas a mano, ocupa cerca de 100 metros cuadrados y permanecerá expuesta hasta el arranque oficial del Mundial.

Posteriormente será trasladada a otro punto del municipio para continuar exhibiendo el trabajo artesanal de las tejedoras jaliscienses.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura de Tlaquepaque, Juan David García Camarena, destacó que el municipio busca aprovechar la vitrina internacional que representará la Copa del Mundo para mostrar algunos de los elementos más representativos de la cultura mexicana, entre ellos la artesanía, la gastronomía, la arquitectura tradicional, el mariachi y el tequila, reportó El Informador.

Reconocimiento Guinness

Pero detrás de esta colorida intervención existe una historia de reconocimiento internacional. Las artesanas de Etzatlán son ampliamente conocidas por haber conseguido un Récord Guinness con el ‘Cielo Tejido’ más grande del mundo.

En 2019, un grupo conformado por 199 mujeres y un hombre tejió aproximadamente ocho mil metros cuadrados de piezas elaboradas con rafia, las cuales cubrieron las principales calles del municipio y llamaron la atención de visitantes de diferentes partes del mundo.

Aquella hazaña convirtió a Etzatlán en un referente del arte urbano artesanal y generó un importante impulso turístico y económico para la región. Desde entonces, sus creaciones han sido utilizadas para intervenir espacios públicos y festividades en distintas ciudades mexicanas, convirtiéndose en una expresión cultural reconocible dentro y fuera del país.

Arte y turismo

La llegada del Mundial ha permitido que esta tradición encuentre un nuevo escaparate. Las figuras tejidas que cuelgan sobre el Andador Independencia incorporan los colores y símbolos de diversas selecciones nacionales, creando una mezcla visual entre el folclore mexicano y la pasión global por el futbol. La propuesta también se ha convertido en un atractivo fotográfico para residentes y turistas que recorren el centro histórico de Tlaquepaque.

La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia que busca utilizar el arte urbano para generar identidad mundialista en Jalisco. Guadalajara inauguró recientemente el mural relacionado con el Mundial más grande del estado, una intervención de más de 10 mil metros cuadrados que reúne imágenes de figuras históricas del futbol mexicano e internacional.

Mientras avanzan los preparativos para recibir a miles de aficionados provenientes de distintos países, proyectos como el ‘Cielo Tejido’ reflejan el interés de las ciudades anfitrionas por mostrar algo más que infraestructura deportiva. La apuesta consiste en aprovechar el torneo para exhibir tradiciones locales y fortalecer el turismo cultural.

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