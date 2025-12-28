El boicot de varios países por la participación de Israel marca la edición 70 de Eurovisión

Si bien desde hace décadas, el Festival de Eurovisión se erigió como una plataforma para construir las relaciones entre países en un marco de respeto, amistad y cooperación, su historia evidencia que también puede ser un escenario en el que conviven tanto el arte como el poder blando de los Estados a través del concurso.Entre los ejemplos que se pueden citar estaban los roces mutuos que había entre España y Portugal a inicios de los años 1960, mientras que Austria en su momento decidió no participar del concurso cuando recayó en España - tras la victoria de la cantante Massiel, en 1968 - ya que no quería legitimar la dictadura de Francisco Franco.Sin embargo, estas disputas fueron intensificándose en la década de los años 1970 con la incorporación de Israel al concurso, el conflicto de Irlanda del Norte y las pugnas entre Grecia y Turquía por la controversia territorial de la isla de Chipre.Entendiendo el poder persuasivo que puede tener la música, la Unión Soviética creó en 1965 el Festival de la Canción de Intervisión, que junto al grupo de televisiones de Europa del Este, mostraron una versión similar pero distinta a la ‘occidental’ Eurovisión.Tras su exclusión de Eurovisión por su invasión a Ucrania en 2022, Rusia revivió Intervisión en 2025, haciendo del festival un popurrí conformado por sus principales aliados en la escena internacional como Cuba y Vietnam. Este último país resultó ganador del certamen gracias a la presentación del cantante Duc Phuc.