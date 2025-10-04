El cambio climático no es el problema: es un síntoma de la metacrisis que emana del sistema

Los riesgos que la crisis climática y ecológica conlleva son tan complejos, existenciales y urgentes, que, conociéndolos, ninguna persona en su sano juicio los aceptaría. Sin embargo, la ciencia no ha contado con una plataforma y estrategia adecuadas para comunicarlos con el impacto deseado. Los actuales compromisos nacionales de todos los países en materia de acción climática tienen como resultado el aumento de 3°C o más, en las próximas décadas, lo que, según la ciencia, podría resultar en 2-4 mil millones de muertes (entiéndase, la mitad de la población global actual), la reducción del PIB a la mitad, la activación de un gran número de puntos de inflexión climática y ecológica, el colapso de servicios ecosistémicos y la extinción de la mitad de las especies existentes. Además, graves afectaciones a la circulación oceánica que podría dejar a Panamá con un régimen climático totalmente alterado, una grave fragmentación sociopolítica en muchas regiones, la pérdida de importantes regiones costeras por el aumento del nivel del mar, la migración forzada por estrés térmico e hídrico de miles de millones de personas y eventos catastróficos de mortalidad por enfermedad, nutrición, sed y conflicto, entre otros. Este pronóstico no es alarmista: es realista. Es el resultado de un reciente estudio en el que el organismo regulador de los actuarios del Reino Unido aplicó su experiencia en gestión de riesgos, en colaboración con un grupo de científicos del sistema terrestre.