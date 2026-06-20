El camino hacia el Congreso Anfictriónico: la diplomacia que intentó unir a Latinoamérica

Por su parte, México veía el Congreso como una oportunidad para consolidar la independencia de las nuevas repúblicas y establecer principios comunes de derecho internacional.Las instrucciones preparadas por el canciller Lucas Alamán insistían en la necesidad de proteger tanto la independencia externa como la estabilidad interna de cada país.El gobierno mexicano también respaldaba la idea de una defensa colectiva frente a cualquier agresión extranjera y se mostraba favorable a preservar los sistemas republicanos.Sin embargo, existía una notable desconfianza hacia Estados Unidos. Alamán conocía las aspiraciones expansionistas de Washington sobre territorios mexicanos y temía que una participación excesiva de ese país terminara perjudicando los intereses hispanoamericanos.