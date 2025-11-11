El cine corto se abre paso en el Festival Hayah 2025

Ya falta poco para que la décimo séptima edición del Festival de Cortometrajes Hayah – que se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de noviembre – tenga lugar en la ciudad capital, con dos sedes: Cinépolis de El Dorado y la Ciudad de las Artes.

Es así que con una proyección de cortometrajes y un programa educativo gratuito, el festival que celebra lo mejor del cine corto se prepara para cumplir una vez más su misión: la de mostrar las últimas novedades en torno al cortometraje y empoderar a las futuras generaciones de cineastas panameños.

Con el lema ‘Vive cada historia’, la inauguración formal del festival tendrá lugar en el espacio cultural La Manzana de Casco Antiguo este próximo 19 de noviembre. Por medio de este evento, se dará un pistoletazo de salida a un cónclave que busca sacar la conversación hacia la calle con diversas actividades programadas que estarán disponibles en las redes sociales del festival.

El coordinador del programa educativo del Festival Hayah Jeho do Carmo comentó en conversación con La Estrella de Panamá que ya se encuentran en la antesala del festival, por lo cual se encuentran ‘muy emocionados’.

Esta sensación entre el equipo organizador del Hayah se explica, en parte, porque contarán con la presencia de diferentes personalidades del cine internacional como el productor mexicano Sandino Saravia Vinay – productor asociado de ‘Roma’ (2018) – y el director colombiano Ciro Guerra quien realizó la cinta ‘Pájaros de paso’ (2018).

Otro invitado especial será el influenciador belga Arnaud Duquesne, quien se hizo viral a través de las redes sociales por sus videos sobre Panamá y la cultura popular del país.

Los invitados forman parte de un programa educativo que contempla temáticas que hoy en día son de actualidad como el papel de la inteligencia artificial en el futuro de las obras audiovisuales, los contenidos digitales originales en tiempos del algoritmo, y la financiación del denominado cine de autor, entre otros tópicos.

Por otra parte, algunos de los cortos que se estarán presentando en el marco del festival son ‘Lo que nos une y nos separa’, ‘El camino sin retorno’, ‘Anatomía de un recuerdo’, ‘Lo que dejamos ir’ y ‘El lugar al que volvemos’.

Los cortos también serán reconocidos en una premiación. Las categorías que serán evaluadas serán las de ficción, animación, nuevos directores, videoclip, firstframe, documental y special screening.