El cine corto se abre paso en el Festival Hayah 2025

El Festival de Cortometrajes Hayah también busca ser un catalizador del talento panameño representado en las futuras generaciones de cineastas. 'El cortometraje parte de la formación de un cineasta que empieza a encontrar su voz, por ello uno de los objetivos esenciales del festival es el brindar una plataforma para formar y reconocer a las futuras generaciones. Además de incluir a los jóvenes universitarios dentro de la programación de cortos que contemplamos cada año, tenemos un programa denominado ‘Hayahconnect’, en el que buscamos intercambiar conocimientos entre profesionales y estudiantes', destacó el integrante del comité organizador del Hayah.Además de otorgar nuevas habilidades y compartir saberes, el programa educativo del festival cinematográfico también busca propiciar la modernización de la industria del cine nacional.Do Carmo remarcó por otro lado que el festival será un punto de encuentro entre cineastas consolidados y futuros cineastas en actividades como las que se llevarán a cabo en los locales El Cangrejo Radio y Biergarten, donde podrán conversar de tú a tú con profesionales consolidados del cine internacional.