El derecho internacional en tiempos de excepción permanente y paralegalidad

Más inquietante que la expansión de la excepción es el riesgo de que se consolide lo que podría llamarse realismo imperialista: la convicción de que no existe alternativa al orden impuesto por Estados Unidos, y que el resto de los Estados debe adaptarse a él como si fuese inevitable. Como plantea Mark Fisher (Realismo capitalista, 2009) con lo que denominó realismo capitalista, el mayor triunfo de este nuevo orden no sería su imposición por la fuerza, sino su aceptación como única realidad posible.