El ecosistema científico de Panamá se fortalece con el Crivb AIP

El edificio 175, de dos plantas y con área de almacenamiento y plataformas de carga, se terminó de construir en 1941 en la antigua Zona del Canal. Su propósito original fue comercial, los suministros llegaban a este edificio del Fuerte Clayton a través de un ramal del Ferrocarril de Panamá. A lo largo de su historia fue modificado y también utilizado para la capacitación de personal. Tras la reversión a Panamá, el inmueble fue renumerado como edificio 219 y pasó a formar parte de la Ciudad del Saber. Entre 2002 y 2018 albergó la sede del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat). Hoy, el edificio 219 renace como símbolo de soberanía territorial, científica y de seguridad sanitaria. Aquí se asientan las bases del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP), cuyo objetivo es dotar a Panamá de la capacidad para producir sus propias vacunas, anticuerpos monoclonales y biofármacos. Tanto el Indicasat AIP como el Crivb AIP han sido impulsados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para robustecer el ecosistema nacional de investigación. “Recibir un edificio que se construyó hace más de 80 años para ser utilizado como un comisariato y transformarlo ahora en un laboratorio moderno con una tarea tan importante, es todo un reto y un orgullo. Entramos y limpiamos todo, quedando con un cascarón y una estructura como un lienzo en blanco”, comentó la ingeniera Sol Lowinger, administradora de proyectos de la Oficina para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Senacyt. “Dotamos al edificio de refuerzos estructurales y un elevador, así como de una fachada que hoy es su mayor distintivo. Construimos paredes y cambiamos ventanas. Instalamos un moderno y complejo sistema de ventilación y extracción manejado por sistemas computarizados. Adquirimos mobiliario de laboratorio que realza las instalaciones. Fue un reto con todas altas y bajas, complicaciones y riesgos, pero lo estudiamos, lo adaptamos y lo llevamos a cabo para cumplir con la tarea. Ese resultado es lo que podemos disfrutar hoy”, añadió la ingeniera.

En el nuevo siglo, el mundo ha enfrentado amenazas de salud: la pandemia de influenza H1N1, los brotes de coronavirus en 2002 y 2012, la epidemia de ébola en 2014, y más recientemente, la pandemia de Covid-19. Cada uno de estos eventos reafirmó la importancia de la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias. En este contexto se concretó la creación del Crivb AIP. El centro abarca un área de 1,424 m2. Cuenta con un laboratorio húmedo central de investigación donde se realizan todos los experimentos prácticos; un laboratorio de bioinformática; un cuarto de cultivo con condiciones ambientales controladas que se usan para el crecimiento de células y microorganismos; un área de secuenciación; un citómetro de flujo celular de última generación; plataformas para kits de diagnóstico rápido; y plataformas para la producción de vacunas de proteínas recombinantes, ARNm y de otros biofármacos. Los biofármacos —también llamados medicamentos biológicos— son productos farmacéuticos cuyo principio activo se obtiene a partir de organismos vivos, como células humanas, animales, vegetales, hongos o microbios, o mediante procesos biotecnológicos avanzados. A diferencia de los fármacos tradicionales, que se sintetizan químicamente, los biofármacos suelen ser moléculas grandes y complejas como proteínas, anticuerpos y hormonas. Entre ellos se encuentran los anticuerpos monoclonales utilizados para contrarrestar enfermedades autoinmunes y cáncer; las hormonas recombinantes, como la insulina humana y la eritropoyetina, empleadas para tratar la diabetes y la anemia, respectivamente; y las terapias génicas, diseñadas para atender enfermedades raras y oncológicas. Las alianzas nacionales e internacionales serán determinantes para el crecimiento del Crivb AIP. Hasta la fecha, se ha firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) con el Instituto Internacional de Vacunas (IVI) y el Baylor College of Medicine de Texas. El pasado 12 de septiembre, durante la inauguración del centro, se firmó otro MdE con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), a través del Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos) de Brasil. Además, la Embajada de la República de Corea del Sur, le donó al Crivb un secuenciador de ADN Illumina MiSeq.

Factor humano