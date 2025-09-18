El ecosistema científico de Panamá se fortalece con el Crivb AIP

La generación y transferencia del conocimiento, junto con la capacidad de investigar, desarrollar y fabricar biofármacos y vacunas, requieren no solo de presupuestos, alianzas y equipos, sino también de recurso humano altamente especializado.EL Crivb AIP cuenta con tres investigadores con amplia experiencia. Su primera tarea durante los seis meses iniciales será establecer las líneas base y definir las prioridades de investigación. Estos pasos serán fundamentales para orientar el desarrollo de productos destinados a la población, como biofármacos, vacunas y kits diagnósticos.Zuleima Caballero E. es microbióloga especializada en parasitología y biología molecular. Obtuvo su doctorado en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo Brasil, y trabajó como investigadora en el Indicasat. Sus proyectos han abordado aspectos epidemiológicos y genéticos del parásito <i>Toxoplasma gondii </i>(<i>T.</i> <i>gondii</i>). Realizó una estancia en la Universidad de Stanford en California, con una Convocatoria Pública de Movilidad de Investigación 2022 de la Senacyt. La Dra. Caballero explica que la visión del instituto, a corto plazo, es consolidar las capacidades para el desarrollo de plataformas. 'Queremos comenzar con el tema de biofármacos y kits comerciales para tener una producción en el corto plazo. Al mismo tiempo, esperamos comenzar en el desarrollo de una vacuna en el área veterinaria y cuando tengamos la experiencia necesaria, escalar a una vacuna humana, que implica un proceso mucho más largo', señaló.Leyda Ábrego es bióloga, microbióloga graduada de la Universidad de Panamá, con una maestría en Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Costa Rica y un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Durante su doctorado, trabajó con dos importantes virus respiratorios involucrados en casos de neumonías y bronquiolitis, principalmente en población de edades vulnerables como niños menores de cinco años y adultos mayores, trabajo realizado en el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges). En los últimos 14 años se ha dedicado a la caracterizar y analizar filogenéticamente distintos virus, y actualmente está finalizando un proyecto financiado por la Senacyt sobre el análisis del genoma completo del virus sincitial respiratorio (VSRh) y Metapneumovirus humano (MPVh). Este trabajo adquiere especial importancia porque, a nivel mundial, se promueve una nueva clasificación de estos virus basada en la secuencia de su genoma completo. 'Recientemente hemos sometido un artículo científico con el análisis genómico de más de 1300 genomas completos del virus sincitial respiratorio, destacando la importancia de esta investigación a nivel internacional', puntualizó.'Reflexionaba sobre cómo podía contribuir más allá de la caracterización genómica, considerando la respuesta investigación inmunológica para comprender la severidad del virus sincitial respiratorio, que afecta con mayor fuerza a niños pequeños y adultos mayores. Y se me presenta esta enorme oportunidad desde el Crivb AIP; es un desafío redirigir una nueva línea de investigación y aportar de manera más significativa, pero me siento contenta de poder contribuir en la salud, no solo de mi país, sino, con los países de América Central y el Caribe', comentó la Dra. Ábrego.Ella explica que adicional a las vacunas existentes recientemente contra el VSR, otra estrategia contra este virus es el uso de anticuerpos monoclonales: proteínas que imitan a los anticuerpos naturales del sistema inmunológico y bloquean al virus, impidiendo que infecte las células.Jean-Paul Carrera también proviene del Icges. Es biólogo, tiene una maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica y un doctorado en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y Evolución Viral de la Universidad de Oxford. Su carrera se ha centrado en estudiar la dinámica de los virus desde distintos ángulos: ecología, epidemiología y modelación matemática. En Panamá, lideró la encuesta nacional de seroprevalencia de Covid-19 durante el confinamiento. En el Crivb, su trabajo está orientado al concepto <i>One Health</i>, que integra la salud humana, animal y ambiental para crear sistemas de alerta temprana. En la provincia de Darién, junto con su equipo, impulsa un observatorio comunitario que busca detectar de forma oportuna la aparición de virus, patógenos y otros microorganismos que puedan representar un riesgo para la salud del país.'Un punto importante es que el Crivb debe identificar en la zona fronteriza cuáles podrían ser las amenazas a la salud y hacia dónde tendremos que adaptar nuestras plataformas. El reto es que este trabajo no solo acompañe la vigilancia que ya realizan el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario sobre enfermedades humanas y animales, sino que la complemente desde la comunidad, anticipándose a lo que viene y ajustando las líneas de investigación a las nuevas amenazas', señaló. Para el investigador, este enfoque también ayudará a definir las prioridades en el desarrollo de biofármacos y vacunas. 'Con el Crivb AIP, el ecosistema científico de Panamá se fortalece, aumenta la capacidad de su talento humano y surgen nuevas oportunidades para los científicos que regresan después de formarse en el extranjero', destacó el Dr. Jean-Paul Carrera.