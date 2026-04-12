El FAE 2026 arranca con teatro, danza y artistas de siete países en una agenda imperdible

El Laboratorio Formativo FAE es una de las patas educativas del Festival ofreciendo gratuitamente, en el apartado Teatro, los talleres de: Dramaturgia, por el director argentino Emiliano Dionisi; de Clown por la Corporación Legados, de Colombia y de Crítica Teatral por la especialista cubana Vivian Martínez. Todos ellos serán en el Grupo Experimental del Cine Universitario de la Universidad de Panamá. En lo que se refiere a las actividades formativas, las relacionadas a la danza estarán programadas con la clase maestra con la coreógrafa española, Sol Picó y el Taller Flying Low a cargo de la coreógrafa panameña Omaris Mariñas, en la Academia de Danzas Steps.El componente social del FAE se expresa en cambio en ‘El FAE llega a las escuelas del barrio’, que presentará en las mañanas la obra colombiana ‘La Esencia de la Vida’, un espectáculo que busca sensibilizar a la población infantil sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, en cuatro escuelas primarias: Justo Arosemena de Santa Ana, Pedro J. Sossa de Calidonia, Manuel José Hurtado de El Chorrillo y Hogar de la Infancia de San Felipe. Las funciones se celebrarán sin costo alguno para los asistentes.