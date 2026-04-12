El FAE 2026 arranca con teatro, danza y artistas de siete países en una agenda imperdible

La próxima semana dará comienzo la vigésimo segunda edición del Festival de Artes Escénicas (FAE) 2026, la cual traerá consigo a siete países, nueve espectáculos, nueve agrupaciones, ocho actividades formativas, diez salas y espacios, mientras que ocho escuelas participarán de este punto de encuentro del teatro y la danza contemporánea que, en esta ocasión, se desarrollará del 16 al 20 de abril. Una agenda de acontecimientos culturales que no solamente estará compuesta de presentaciones de arte escénico, sino de diversas iniciativas tales como ‘El FAE llega a las escuelas del barrio’, el cual lleva obras escénicas a niños de escuelas primarias públicas de las áreas populares; el ‘Laboratorio Formativo FAE’, una plataforma educativa para artistas y estudiantes escénicos con actividades formativas dictadas por maestros reconocidos nacionales e internacionales; y el ‘FAE al aire libre’, que presenta arte escénico para todo el público que se acerque a las plazas del Casco Antiguo. En cambio, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia y Panamá serán los países que aportarán tanto presentaciones como actividades formativas de un festival que contará hasta con tres franjas de presentaciones en horarios de 7:30, 9:00pm y 10:00pm, en una programación específicamente de funciones escalonadas especialmente diseñada para que el espectador pueda de ir de una a otra función en poco tiempo y disfrutar de una noche plena de teatro, de acuerdo a una nota de prensa del FAE.

La agenda del FAE

La vigésimo segunda edición del FAE 2026 empezará este 16 de abril a las 7:30 pm en el Teatro Nacional con la presentación de una de las más renombradas bailarinas contemporáneas de España, Sol Picó, quién junto a su compañía ofrecerá ‘Malditas Plumas’, una presentación que rinde homenaje a las mujeres que han habitado y sostenido históricamente la escena, a través del personaje de una vedette de los míticos cabarets de Barcelona, que lucha por su espacio en ese competitivo medio. El viernes 17 habrán dos funciones: la primera, la del grupo cubano Km0, quienes a las 7:30pm presentan en el Teatro Baby Torrijos de Ciudad de las Artes, la obra ‘Favez’ inspirada en la historia real de Enriqueta Favez, la primera mujer en ejercer la medicina en Cuba en el siglo XIX, en una época que negaba a las mujeres el acceso al conocimiento y a la autonomía. A las 9:00pm, se exhibirá en las tablas ‘Los Trazos de la Memoria’, un montaje de Centroamérica Teatral en el que la ausencia, pérdida y abandono agobian el devenir de tres personajes que se conocen en un parque, buscando sin éxito a esos seres queridos que han perdido, hasta que deciden recuperar el sentido de sus vidas. Una producción conjunta entre Costa Rica y Panamá. Para el sábado 18 hay programadas tres funciones teatrales. A las 7:30 pm, ‘El Brote’, de la compañía de teatro argentina Criolla, cuenta - en una de las obras más aclamadas de los últimos tiempos en América y Europa - una trama que se centra en un actor frustrado por no lograr papeles que anhela, sufre una crisis y confunde la realidad con la ficción. Después, a las 9:00 pm, la compañía panameña Productora Creación Colectiva traerá la obra ‘No soy Sissi’. La obra desarrolla la historia de un hombre que carga con un fardo invisible que lo ha acompañado toda su vida: un nombre que no lo representa, hasta que decide romper con ese estigma y esa afrenta a su identidad. Posteriormente, a las 10:00 pm, la compañía también panameña El Saloncito presentará ‘La Condesa’, que nos encara con un travesti que recuerda sus épocas de esplendor, marcado por la soledad, el dolor y la intolerancia del presente, mientras su asistente lo empuja a salir de esa encerrona emocional.

Actividades complementarias

El Laboratorio Formativo FAE es una de las patas educativas del Festival ofreciendo gratuitamente, en el apartado Teatro, los talleres de: Dramaturgia, por el director argentino Emiliano Dionisi; de Clown por la Corporación Legados, de Colombia y de Crítica Teatral por la especialista cubana Vivian Martínez. Todos ellos serán en el Grupo Experimental del Cine Universitario de la Universidad de Panamá. En lo que se refiere a las actividades formativas, las relacionadas a la danza estarán programadas con la clase maestra con la coreógrafa española, Sol Picó y el Taller Flying Low a cargo de la coreógrafa panameña Omaris Mariñas, en la Academia de Danzas Steps. El componente social del FAE se expresa en cambio en ‘El FAE llega a las escuelas del barrio’, que presentará en las mañanas la obra colombiana ‘La Esencia de la Vida’, un espectáculo que busca sensibilizar a la población infantil sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, en cuatro escuelas primarias: Justo Arosemena de Santa Ana, Pedro J. Sossa de Calidonia, Manuel José Hurtado de El Chorrillo y Hogar de la Infancia de San Felipe. Las funciones se celebrarán sin costo alguno para los asistentes.

Una gran clausura