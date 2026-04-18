El hotel que guarda la receta secreta de la tarta Sacher celebra 150 años de historia

Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo.

Ahora, el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

La leyenda dice que Franz Sacher inventó este pastel en 1832, cuando era un aprendiz de 16 años en la cocina del príncipe Klemens von Metternich, en aquel entonces el hombre más poderoso del Imperio Habsburgo, tras el emperador.

Un día el príncipe pidió un postre especial para unos importantes invitados y, ante la ausencia del chef principal, fue el joven Sacher quien asumió el reto de prepararlo y dio forma a una receta que, sin saberlo, marcaría la historia de la repostería.

“Tuvimos la suerte de que le permitieran bautizar la tarta con su nombre”, explica a EFE la actual propietaria del Hotel Sacher, Alexandra Winkler, al frente de uno de los pocos hoteles de cinco estrellas de propiedad familiar del mundo.

La tarta se hizo más y más popular y el hijo de Franz, Eduard, abrió en 1876 el Hotel Sacher, justo al lado de donde 23 años después se inauguró la Ópera de Viena.

La tarta Sacher se introdujo en el menú que servía el hotel, que se consolidó como un gran establecimiento gracias a la habilidad de Anna Sacher, la viuda de Eduard.

“Ella sabía cómo reunir a gente de todo el mundo: políticos, gente del sector de la economía, artistas, aristocracia...”, señala Winkler, que subraya el talento de su predecesora en un mundo donde “las mujeres aún no dirigían negocios”.

Anna Sacher, además de manejar el hotel con una hospitalidad única durante casi cuatro décadas, animaba también a las jóvenes casadas a “tomar sus propias decisiones, por ejemplo, en lo referente a la moda”, destaca Winkler.

Tras la muerte de Anna Sacher y la quiebra del hotel, las familias Gürtler y Siller adquirieron la propiedad y registraron la marca ‘Original Sacher‑Torte’, un bizcocho de chocolate recubierto con un glaseado del mismo sabor y relleno con una fina capa de mermelada de albaricoque, cuya receta se guarda con el máximo secreto y del que actualmente se venden unas 360.000 unidades al año.

En 1990, Elisabeth Gürtler asumió la dirección del negocio familiar, que en 2014 pasó a manos de sus hijos Alexandra y Georg.

El hotel está desde 2025 en el puesto 49 de la lista de 50 mejores hoteles del mundo de una editorial especializada británica, el único entre los países de habla alemana.