El hotel que guarda la receta secreta de la tarta Sacher celebra 150 años de historia

En la conmemoración destaca también el lanzamiento de una serie animada en formato digital que narra la historia del Sacher, con episodios publicados en redes sociales, y la producción de un cortometraje que mezcla animación y acción real y que revisita los momentos clave de los 150 años de historia del hotel.Otra de las acciones será una ‘gira mundial’ simbólica, que invita a huéspedes y fans a participar llevando el logo de la marca Sacher a distintos lugares del mundo y compartiendo imágenes en redes sociales.Además, el aniversario se completará con varias publicaciones, entre ellas un libro conmemorativo que recoge la historia del hotel o un libro infantil de misterio a cargo del escritor Thomas Brezina.