El IFF Panamá reúne a expertos internacionales en su ‘Día de Industria’ 2026

La sección reflexiva del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) dará hoy el pistoletazo de salida a la décimocuarta edición de este encuentro, que reúne en un solo lugar a referentes del sector cinematográfico nacional e internacional. Lo hará a través del ‘Día de Industria 2026’, una jornada de actividades de alto nivel que se desarrollará en los salones Baby Torrijos y Roque Cordero, en la Ciudad de las Artes (Tocumen).

Bloque matutino

El bloque matutino, titulado ‘Estrategia, Políticas y Memoria’, comenzará en el Salón Baby Torrijos a las 9:30 a.m. con el taller ‘Tu audiencia ya existe: cómo explotar la identidad de tu película para conectar con su público real’. En este espacio, el ponente Will Khouri (Litoral Casa Creativa) propondrá repensar el enfoque tradicional de comunicación con las audiencias, compartiendo herramientas para identificar públicos específicos y diseñar sistemas de comunicación que fortalezcan el posicionamiento de los proyectos desde su esencia. Posteriormente, a las 10:30 a.m., en el Salón Roque Cordero, se realizará el conversatorio “Políticas públicas y cine: ¿cómo se construye una industria sostenible?”. El panel contará con la participación de la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, y la directora nacional de Cine del Ministerio de Cultura, Sheila González, bajo la moderación de la presidenta de la Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron. La discusión girará en torno al rol del Estado en el fortalecimiento del ecosistema audiovisual, abordando aspectos como incentivos, financiamiento, formación y circulación. A las 11:15 a.m., el Salón Roque Cordero será escenario del conversatorio ‘El cine en tiempos del cólera’, moderado por el cineasta David Hernández Palmar. Participarán los directores Cristian Carretero (‘Esta Isla’, Puerto Rico), Lorraine Jones (‘Esta Isla’, Puerto Rico), Jayro Bustamante (‘Cordillera de Fuego’, Guatemala) y Augusto Zegarra (‘Runa Simi’, Perú).

Bloque vespertino

Durante la tarde, la sección ‘Industria’ del IFF Panamá abordará el potencial de la creación en el contexto de los mercados globales. La primera actividad iniciará a las 12:45 p.m. y se desarrollará íntegramente en inglés. En la sesión ‘Inside the Deal’ (Dentro del acuerdo), la especialista en curaduría y adquisición, Leslie Cohen, conversará con Pituka Ortega Heilbron sobre cómo identificar proyectos con potencial y negociar acuerdos estratégicos para posicionar películas en la industria global. De 1:30 p.m. a 4:30 p.m., el Salón Baby Torrijos acogerá la masterclass ‘Personas & Personajes: hiperrealismo y artificio en el cine documental’, impartida por el cineasta argentino Manuel Abramovich. En esta sesión educativa, el realizador compartirá sus métodos de trabajo y herramientas creativas, explorando el vínculo personaje-persona y la construcción de la intimidad en el relato documental. En paralelo, de 3:00 p.m. a 3:45 p.m., se realizará la charla exclusiva para acreditados “Nuevas voces en la Academia: caminos hacia los Oscars”, dictada por la Directora Senior de Relaciones con Miembros y la Industria de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La sesión ofrecerá claridad sobre el funcionamiento interno de la Academia y el proceso para inscribir películas panameñas en los Premios Oscar.