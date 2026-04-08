El IFF Panamá reúne a expertos internacionales en su ‘Día de Industria’ 2026

La sección reflexiva del <a href="/tag/-/meta/iff-festival-internacional-de-cine-de-panama"><b>Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá)</b> </a>dará hoy el pistoletazo de salida a la <b>décimocuarta edición</b> de este encuentro, que reúne en un solo lugar a referentes del sector cinematográfico nacional e internacional. Lo hará a través del <b>‘Día de Industria 2026’</b>, una jornada de actividades de alto nivel que se desarrollará en los salones <b>Baby Torrijos</b> y <b>Roque Cordero</b>, en la <b>Ciudad de las Artes (Tocumen)</b>.