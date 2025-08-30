El libro como acto de resistencia

El español Javier Ruescas es guionista, novelista y promotor de lectura. Su fuerte es escribir ficción para niños y jóvenes hasta que un buen día decidió pasar a contar historias para el público adulto con 'El día que te olvide' (Contraluz).¿Qué pasa si te vuelves adicto a olvidar? En principio podría parecer positivo porque es sano dejar de lado los recuerdos negativos, los que duelen, los que hacen daño. Pero, ¿qué ocurre si una persona no retiene nada, ni siquiera lo bueno, ni lo que le gusta?Esa es la interesante premisa que va desarrollando Javier Ruescas en esta novela. Estamos ante una obra complicada en el buen sentido de la palabra, ya que Ana, su protagonista, encuentra la manera de olvidar a través de un método que no les voy a contar.Uno a medida que va leyendo se va haciendo preguntas: ¿es sano olvidar y seguir adelante como algo normal? ¿Hay que quitar relevancia a todos los hechos pasados, incluyendo los felices? ¿Qué efectos se generarían en nuestra personalidad y en nuestra manera de ver la vida si no tenemos recuerdos? ¿Qué riesgos hay si eso de olvidar fuera una facultad que se la puedes dar a otro como quien recomienda un medicamento para cortar el resfriado?