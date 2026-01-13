El MAC Panamá lanza concurso internacional de arquitectura para diseñar su nueva sede

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) lanzó ayer un concurso internacional de arquitectura para el diseño de su nueva sede, marcando así un punto de inflexión en la historia de un reciento que lleva más de 60 años activo en la proyección del arte moderno y contemporáneo en el país.

En la convocatoria se invita tanto a arquitectos como equipos multidisciplinarios de todo el mundo a sumarse a una propuesta que busca brindarle un nuevo are al museo, imaginándolo como un espacio dispuesto para el diálogo entre el arte, la ciudad y el territorio.

Las propuestas se recibirán hasta este próximo 29 de marzo y el anuncio de la propuesta ganadora se efectuará el próximo 25 de mayo. Toda la información oficial – las bases, los requisitos de participación y el proceso de inscripción – estará disponible únicamente en el enlace: www.concursomacpanama.org.

De acuerdo a la descripción en su página web, la creación de su nueva sede responde a la necesidad de fortalecer el papel del MAC como un centro garante de la educación, la creación y el pensamiento crítico, así como la consolidación de su vínculo con la comunidad artística local e internacional.

En la presentación de la convocatoria, el MAC también deja claro que el nuevo diseño arquitectónico debe reflejar los valores de inclusión, sostenibilidad, apertura y compromiso social. Además, no debe ser concebido como un objeto aislado, sino como una infraestructura cultural activa, concebida para integrarse en el paisaje urbano y también servir como motor de la vida pública y el arte.

Es así como el proyecto se entiende como una oportunidad para promover la colaboración entre disciplinas, la investigación sobre la arquitectura, así como un catalizador para fortalecer la presencia de Panamá en el mapa internacional de la cultura contemporánea.

El equipo de jurados estará integrado por el arquitecto David Basulto, el arquitecto y curador José Esparza Chong, la urbanista Martha Thorne, el presidente de la junta directiva del MAC Antonio Murzi, la directora honoraria y co-fundadora del MAC Graciela Quelquejeu de Chapman, el asesor Ramón Zafrani y la asesora Annamaria Zampogna.

La entidad asesora de las bases es la Escuela de Arquitectura y Diseño Isthmus, en asociación con las arquitectas María Isabel Arias y Ginette Gotti, quienes se han ocupado del planteamiento, redacción y diseño de las bases del concurso. Gotti, a su vez, es la coordinadora operativa del concurso.