El mejor de los imperios

Pero, ¿comó se considera El imperio de los sentidos en la actualidad? A casi cincuenta años de su creación el título de pornografía que se le impuso no se sostiene, podría ser considerada una película explícita o morbosa con fetichismos; lo cierto es que ni la crítica norteamericana ni la soviética de la época le dieron mayor importancia, así que la caracterizaron como pornografía. En una entrevista realizada por Ruth McCormick, Oshima expresó: «Jean-François Davy dijo que cuando es para la burguesía, es erotismo, y cuando es para el proletariado, es pornografía. En Japón ha habido casos de libros, películas y obras de teatro sobre el sexo defendidos legalmente como arte y como arte no pornográfico. Me opongo a esa forma de pensar ¿Qué tiene de malo la pornografía?»Como la mayor parte de la filmografía de Oshima, El imperio de los sentidos es una película de obligado visionado, pues el problema real es el contexto de la época en que se creó. La película se reveló en Francia y se listó como producto francés, de otro modo probablemente no habría salido al ruedo de los festivales, tan es así que en el Festival de Cine de Nueva York fue prohibida, al igual que en Alemania, Australia y partes del territorio canadiense. En Inglaterra solo podía mostrarse en eventos privados; ¿y qué decir de su Japón natal?, la misma sufrió cortes, difuminado digital de los genitales, parches negros y así fue como se vio hasta el año 2000; a partir de esa fecha salió al mercado una versión completa de 108 minutos, pero con los genitales pixelados. En ese mismo año se vendió en formato de video por primera vez a nivel mundial.A pesar de que en la mayoría de sus películas, Nagisa Oshima nos acostumbró a finales que estaban lejos de ser felices y más bien eran una oda a la muerte, la desgracia o la derrota, Carlos Giménez Sori la rescató al dar una vuelta para bien en su análisis de la película: «Su definitiva obediencia ante los designios de Sada le cuesta la vida a Kichi, no obstante, es una sumisión voluntariamente aceptada de la que no se arrepiente porque previamente ha ofrecido la totalidad de su persona. Del mismo modo, Sada no lamenta la muerte de Kichi ya que ha sido llevada a cabo en forma de entrega sexual.»Han pasado casi cincuenta años, pero mencionar Ai no Koriida a los japoneses sigue generando la impresión de que continúa siendo un tema tabú.Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.