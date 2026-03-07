El nuevo español panameño: tecnología, arte y cultura urbana en transformación

Para los especialistas, este proceso no debe interpretarse como una amenaza, sino como una manifestación natural de la vitalidad lingüística. Como señala el lingüista panameño Luis Barría: 'El idioma no se contamina ni se degrada; se transforma. Cada generación adapta las palabras a su realidad y crea nuevas formas de nombrar el mundo'.El español panameño, lejos de perder identidad, la redefine constantemente. Las palabras que emergen del entorno digital y urbano no sustituyen la riqueza del idioma, sino que la amplían. Son testimonio de una sociedad interconectada, diversa y dinámica.En definitiva, el lenguaje contemporáneo en Panamá es el espejo de una cultura que transita entre lo local y lo global, entre la tradición y la innovación. Cada <i>post</i>, cada <i>click</i> y cada nueva expresión incorporada revela cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo entendemos el arte, la tecnología y la comunidad en el siglo XXI.No es un fenómeno bueno ni malo en sí mismo. Es, simplemente, el laberinto de palabras que construye una sociedad en constante cambio. Y en ese laberinto, el español panameño sigue encontrando nuevas rutas para nombrar su tiempo.