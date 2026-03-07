El nuevo español panameño: tecnología, arte y cultura urbana en transformación

El español que se habla en Panamá está viviendo una transformación silenciosa pero constante y profunda. No se trata únicamente de cambios generacionales en la manera de expresarse, sino de una evolución impulsada por la tecnología, las redes sociales, la globalización y la cultura urbana. Las palabras que hoy forman parte del habla cotidiana reflejan nuevas formas de interacción, consumo cultural y construcción de identidad. Hace apenas una década, términos como postear, clickear, streamer, spoiler, blockear, mute o screenshot eran ajenos al vocabulario común. Hoy se escuchan con naturalidad en conversaciones familiares, salones de clase, oficinas y espacios culturales. Muchos provienen del inglés, otros nacen de la adaptación creativa local y todos evidencian cómo el idioma responde a los cambios sociales. Como la palabra COVID, acrónimo del inglés Corona Virus Desease (enfermedad), que antes del 2020 muy pocos sabían qué significaba o IA (inteligencia artificial), elegida como palabra del año en 2022. En Panamá, esta transformación adquiere características propias. La convivencia histórica con el inglés marcada por la influencia estadounidense en el Canal y por el constante intercambio comercial y cultural ha facilitado la incorporación bastante natural de anglicismos. Sin embargo, más que una simple copia, lo que ocurre es un proceso de apropiación. El verbo inglés se adapta a la estructura española: to post se convierte en postear, to click en clickear, to block en blockear. El idioma no se reemplaza, se resignifica.

Lenguaje digital, nuevas prácticas sociales

El auge de las plataformas digitales ha creado realidades que requieren nuevas palabras. Chatear describe la comunicación inmediata; ghostear alude a desaparecer sin explicación en una conversación; spoiler advierte sobre información que arruina una sorpresa; DM o “envíamelo al priv” forman parte de un código compartido entre usuarios de redes sociales. Estas expresiones no sólo nombran acciones, sino que revelan nuevas normas sociales. La palabra blockear, por ejemplo, refleja cómo la tecnología redefine los límites en las relaciones personales. Bloquear a alguien en redes sociales es un acto que combina autonomía, control y, en ocasiones, conflicto. El lenguaje, en este caso, documenta una transformación cultural en la manera de gestionar vínculos. Otro verbo relativamente nuevo es yapiar, universalmente extendido en Panamá y referido a Yappy, el servicio de pagos a través del teléfono celular que comenzó el Banco General en 2019. Ya nadie dice “transfiéreme el dinero”, ahora es “yapéamelo”. Al mismo tiempo, términos como fake news o viral muestran cómo se conceptualiza la circulación de la información en la era digital. La rapidez con la que una noticia se difunde y el impacto que puede generar forman parte de la experiencia cotidiana. La lengua absorbe estos conceptos porque la sociedad necesita nombrarlos.

Cultura urbana e identidad

Más allá de lo tecnológico, la cultura urbana panameña también aporta expresiones que fortalecen el sentido de pertenencia. Son palabras como chumerri, usada para describir a una chica codiciable (the girl you should marry, la chica con la que te casarías) pero este término sirve para señalar a alguien de manera peyorativa, combo para referirse al grupo de amigos, o hanguear como sinónimo de pasar tiempo juntos, forman parte de un léxico que construye comunidad. Estas expresiones funcionan como marcadores identitarios. Quien las usa demuestra pertenencia a un grupo generacional o social. El lenguaje, en este sentido, no solo comunica: también integra y diferencia. La mezcla entre español e inglés, bautizada como espanglish, se convierte así en una manifestación cotidiana de la realidad panameña. No es un fenómeno reciente, pero la globalización y la conectividad digital lo han intensificado. La juventud adopta términos globales y los fusiona con referencias locales, creando un habla híbrida que refleja tanto su entorno inmediato como su exposición constante a contenidos internacionales. Un fenómeno lingüístico muy panameño, especialmente en el lenguaje popular, es la utilización del vesre, que según la RAE es el procedimiento de creación de palabras mediante la alteración intencionada del orden de las sílabas o de los sonidos silábicos. El ejemplo más reconocible es qué xopá o q’xopa, prácticamente el “saludo nacional”, pero hay muchos otros como lleca (calle) o mopri (primo/amigo).

El arte en la era del “post” y el “livestream”

El impacto de esta transformación lingüística no se limita a la conversación informal. El mundo del arte y la cultura también ha incorporado este nuevo vocabulario. Hoy las exposiciones no sólo se visitan, también se postean, se emiten en livestream y se evalúan según su nivel de engagement en redes sociales. Museos y galerías han ampliado su presencia digital, ofreciendo recorridos virtuales, visitas guiadas en línea y experiencias inmersivas. El verbo escanear ya no se limita a digitalizar documentos; ahora implica capturar obras en alta resolución, recrear esculturas en tres dimensiones o activar contenidos mediante códigos QR y realidad aumentada. El visitante contemporáneo participa activamente: fotografía, comparte, comenta y convierte la experiencia estética en contenido digital. El arte se mueve entre lo físico y lo virtual, y el lenguaje acompaña ese tránsito. Conceptos como exhibición interactiva, curaduría digital o experiencia inmersiva evidencian un cambio en la manera de concebir el espacio cultural. La obra ya no se observa únicamente; se vive, se experimenta y se difunde. Las palabras describen esa nueva dinámica.

Gastronomía y globalización lingüística

La evolución del lenguaje también se percibe en la gastronomía. Hoy forman parte del vocabulario cotidiano palabras como sushi (y su verbo derivado sushiar), ramen, matcha, taro, vegan o ice tea. Su uso frecuente no responde solo a una moda culinaria, sino a la expansión de referentes culturales y comerciales en el país. Panamá, como centro logístico y punto de encuentro internacional, incorpora tendencias globales que rápidamente se integran al habla diaria. El idioma registra así cambios en los hábitos de consumo y en la diversidad cultural de la sociedad.

Un idioma en constante movimiento