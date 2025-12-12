El paisaje urbano de la vía Brasil en la ciudad de Panamá

En el tramo correspondiente a la urbanización El Carmen, la vía fue diseñada con un camellón arbolado que funciona como área verde, separador vial y espacio seguro de cruce peatonal. Este carácter conectivo la posicionó como un posible destino urbano. Sin embargo, el sector ha sufrido múltiples alteraciones.Al igual que en vía Argentina en El Cangrejo y la vía Italia en Paitilla, este camellón impulsó la aparición de edificios residenciales modernos con amplios balcones orientados hacia la calle, comercios de barrio —peluquerías, abarroterías, tiendas de servicios— y apartamentos adaptados al clima tropical. No obstante, la constante violación de la regulación municipal que prohíba el estacionamiento sobre las aceras ha invadido los espacios peatonales y debilitado la imagen urbana. La construcción de vías de desahogo de alto tráfico, la contaminación visual, el exceso de automóviles, la ausencia de aceras adecuadas y el cableado expuesto han deteriorado gravemente el entorno. Muchos edificios modernos han perdido valor en el mercado, y la presencia de lotes vacíos evidencia la falta de una visión integral. En el camellón, los árboles viejos resisten con escaso mantenimiento, pero urge una renovación urbana que incluya reconfiguración de cruces, nueva semaforización y recuperación del carácter peatonal.Los apartamentos en planta baja aún aportan seguridad mediante los 'ojos en la calle', y la mezcla de usos favorece la vitalidad urbana. Sin embargo, el exceso de rótulos y propaganda visual ha contaminado un sector que alguna vez fue elegante.