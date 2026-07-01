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Vida y cultura

El poeta Jaiko Jiménez gana el Concurso Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño 2026

En el fallo, los jurados destacaron la organización del poemario, su coherencia temática y el sólido manejo del lenguaje poético por parte de Jiménez.
En el fallo, los jurados destacaron la organización del poemario, su coherencia temática y el sólido manejo del lenguaje poético por parte de Jiménez. Cedida
Por
José Vilar
  • 01/07/2026 16:43
El jurado otorgó por unanimidad el galardón a Jiménez por su poemario ‘Últimas palabras desde el naufragio’

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El poeta panameño Jaiko Jiménez fue declarado este miércoles 1 de julio como el ganador del Concurso Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño 2026, organizado por el Ministerio de Cultura (MiCultura), gracias a su poemario ‘Últimas palabras desde el naufragio’, presentado bajo el seudónimo ‘RANTES’.

El fallo fue anunciado por MiCultura luego de que el jurado, integrado por los escritores Mar Alzamora, Bladimir Víquez y Melitón Robles Esquina, evaluara las 31 obras participantes. La decisión fue adoptada por unanimidad.

En el acta del concurso, los jurados destacaron la organización del poemario, su coherencia temática y el sólido manejo del lenguaje poético. Además, resaltaron “el buen uso del silencio y los espacios para respirar y habitar el mismo”, así como la construcción del náufrago como símbolo de desolación y la antiplegaria como recurso para sobrellevar el sufrimiento, elementos que, según el jurado, hicieron sobresalir la obra entre las propuestas concursantes.

Además del poemario ganador, el jurado reconoció la calidad literaria de ‘Ulises en el Istmo’ y ‘La gran muerte que cada uno lleva en sí’, obras que sobresalieron por su manejo del lenguaje poético y por la solidez de sus propuestas creativas.

Como parte de sus observaciones generales, los evaluadores recomendaron a los participantes fortalecer sus hábitos de lectura de poesía, participar en talleres de creación literaria y hacer un uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial, cuya utilización, señalaron, fue evidente en algunas de las obras presentadas.

Su trayectoria

Con este reconocimiento, Jaiko Jiménez suma su tercer Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño. Anteriormente obtuvo el galardón en 2019, con el poemario ‘Vagando entre oscuros laberintos’, y en 2021, con ‘Todos son iguales frente al espejo’.

El Concurso Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño es una de las principales iniciativas de MiCultura para incentivar la creación literaria entre las nuevas generaciones, descubrir nuevas voces de la poesía panameña y fomentar el desarrollo de este género en el país.

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