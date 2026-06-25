El pulso de la innovación en América Latina

La innovación mundial avanza a una velocidad sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial y la expansión del conocimiento, pero sus beneficios continúan concentrándose en pocos países, regiones y empresas.

Esa fue una de las conclusiones expuestas por la Dra. Lorena Rivera León, economista senior y coeditora del Índice Mundial de Innovación (GII) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en una ponencia que brindó durante el Encuentro de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (Relai) 2026, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, este mes de junio, en el apoyo de Finep y el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Vivimos una paradoja: hay más conocimiento que nunca, pero no necesariamente más innovación para todos”, señaló la especialista al presentar un diagnóstico sobre el desempeño innovador de América Latina y los desafíos que enfrenta la región para fortalecer sus ecosistemas de innovación.

Rivera León explicó que la economía mundial está experimentando una transformación profunda, en la que los activos intangibles -como el conocimiento, los datos, el software y la propiedad intelectual- crecen tres veces más rápido que los activos físicos tradicionales. Sin embargo, advirtió que la capacidad para generar y aprovechar innovación sigue altamente concentrada.

Mientras que Estados Unidos concentra gran parte del capital de riesgo asociado a la inteligencia artificial, América Latina enfrenta dificultades para traducir sus capacidades científicas y educativas en resultados económicos y tecnológicos.

“Muchas economías latinoamericanas cuentan con buenos insumos para innovar, pero tienen dificultades para cosechar resultados”, explicó.

La experta señaló que el problema no radica únicamente en la inversión, sino en la capacidad de los ecosistemas para transformar el conocimiento en productos, empresas, tecnologías y soluciones con impacto económico y social.

Entre los principales obstáculos identificó la débil vinculación entre universidades y empresas, la baja inversión privada en investigación y desarrollo, la fragmentación institucional y la limitada disponibilidad de financiamiento para escalar innovaciones.

En materia de inversión, destacó que Brasil sigue siendo el único país de América Latina que destina más del 1 % de su PIB a investigación y desarrollo, mientras que Brasil y Colombia lideran la inversión en I+D financiada por las empresas dentro de la región.

La especialista subrayó además que no existe un único modelo latinoamericano de innovación. Mientras Brasil cuenta con un sistema científico y tecnológico de gran escala, países como Chile y Uruguay presentan ecosistemas más consolidados; Colombia y Costa Rica emergen como polos dinámicos de emprendimiento, y naciones como Panamá, Perú y Argentina muestran fortalezas específicas en sectores estratégicos sobre las cuales pueden construir estrategias diferenciadas.

Ante este panorama, Rivera León propuso una agenda regional basada en cinco prioridades: fortalecer las capacidades tecnológicas de las empresas, mejorar la conexión universidad-empresa, utilizar estratégicamente la propiedad intelectual, desarrollar políticas públicas integradas de innovación y fomentar el aprendizaje entre agencias de innovación de la región.