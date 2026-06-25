El pulso de la innovación en América Latina

Sobre Panamá, Rivera León consideró que el país cuenta con importantes fortalezas derivadas de su posición geográfica y su papel como centro logístico y comercial internacional. Sin embargo, advirtió que el principal desafío consiste en aprovechar mejor ese flujo de conocimiento y oportunidades.'Panamá es un caso interesante porque tiene muchas características positivas en relación con los insumos, pero el reto principal es justamente la capacidad del ecosistema nacional de absorber todas las oportunidades que vienen con el comercio e intercambio internacionales', explicó.Añadió que una de las áreas de mejora se relaciona con la incorporación de conocimiento y tecnología en la actividad productiva nacional. 'El reto es mejorar la absorción de las empresas y también la capacidad de poder utilizar la inversión de forma que el ecosistema nacional aproveche justamente ese conocimiento extranjero', señaló.La especialista también destacó que la productividad continúa siendo uno de los indicadores más relevantes para medir el impacto de la innovación. Aunque reconoció que América Latina presenta avances desiguales, enfatizó que los países con mejores resultados son aquellos que han apostado por inversiones en conocimiento y activos intangibles.'Los países que han crecido más en productividad tienen una mayor inversión en intangibles, en conocimiento, en cosas que son un poco más <i>soft</i>, que no son tan tradicionales', comentó.Respecto al auge de la inteligencia artificial, advirtió que la región debe encontrar mecanismos para beneficiarse de esta revolución tecnológica sin descuidar otros sectores estratégicos.'Los datos también nos enseñan que esta inversión está muy concentrada en muy pocos países, prácticamente América del Norte, Estados Unidos, y en muy pocas empresas', afirmó.Otro de los desafíos identificados es la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación hacia el sector productivo.'Mucha de la evidencia que nosotros hemos recopilado justamente nos habla de estos lazos que están rotos o no hay mucha comunicación que favorezca los lazos entre academia y el sector privado', explicó. A su juicio, fortalecer esa conexión es fundamental para que la ciencia genere soluciones con impacto económico y social.Finalmente, destacó el potencial de América Latina para impulsar innovación orientada a la sostenibilidad ambiental. En ese contexto, señaló que Panamá cuenta con ventajas importantes gracias a la prioridad que ha otorgado a los temas ambientales dentro de su agenda de desarrollo.'La innovación no depende únicamente de cuánto se invierte, sino de la calidad de las conexiones, la coordinación de los actores y la capacidad de convertir conocimiento en impacto', reflexiona.