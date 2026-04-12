El Roble revive la zafra con su Festival de la Caña de Azúcar

La comunidad de El Roble (Aguadulce) está alistando los últimos detalles para la celebración del Festival Nacional de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados en una festividad que, desde el año 1958, anualmente reúne a 15,000 personas entre visitantes nacionales y extranjeros para celebrar una recreación de aquellas fiestas que se celebran con cada zafra. Es decir, el periodo de cosecha de la caña de azúcar y su procesamiento en los ingenios para producir azúcar, alcohol y otros productos que se deriven del cultivo. Una práctica que se realiza con un instrumento icónico como el trapiche, con el cual se extrae el jugo de la caña de azúcar.

El festival – que comenzará este miércoles y finalizará este domingo – traerá diversas novedades como el recibimiento de delegaciones internacionales provenientes de varios países como México, Costa Rica, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, entre otros.

Además se celebrará el denominado Guarapo Fest, orientado a la gastronomía y especialmente dedicado a los dulces derivados de la caña de azúcar, como son la cocada, el bienmesabe y los huevitos de leche. Estos mismos productos se ofrecerán en una vereda donde también estarán disponibles licores artesanales en reserva.

Asi mismo, habrán presentaciones musicales llevadas a cabo por conocidos artistas del panorama nacional como el acordeonista Víctor Bernal y la cantante Sandra Sandoval, quien tocará en los escenarios de la clausura del festival. Un festival que tiene como su reina a Gabriela Agrazal y a Camila Carrión como su reina infantil.

El presidente del Patronato del Festival Carlos Delgado comentó a La Estrella de Panamá que este es un evento que no solo tiene un profundo arraigo en lo que se refiere a la conexión entre el pueblo de El Roble y sus tradiciones, sino que además supone un importante impacto económico que redunda en beneficio de esta localidad situada en la provincia de Coclé.

“El impacto económico es significativo, ya que representa una inyección para distintos sectores: transporte, taxis, restaurantes, hospedaje y comercios locales. Aunque en El Roble no contamos con hoteles, sí hay casas de hospedaje, y la mayoría de las reservas se concentran en Aguadulce y Divisa. Incluso hay visitantes del extranjero que ya tienen reservaciones completas. Esto demuestra el impacto positivo del festival en la economía local”, manifestó Delgado.

En relación a la tradición de esta fiesta que gira en torno a la zafra, Delgado se remontó a la época en la que los antepasados de los habitantes de El Roble – provenientes de las Antillas – se establecieron en dicha comunidad. También hubo migraciones desde diversos puntos del país Azuero, Veraguas, Chiriquí y otras regiones, lo que convirtió a la comunidad en un crisol de culturas.

“Por ejemplo, en el toque de tambor —que forma parte del festival— no se encuentra el estilo típico coclesano, sino uno más cercano al de Azuero, debido a estas migraciones. En cuanto a la vestimenta, el festival originalmente tenía influencia española: se utilizaban trajes de gala y disfraces, y el último día se vestía la pollera blanca. Con el tiempo, y especialmente a partir de la creación de la ley en los años 2000, el festival se transformó en un evento folclórico con mayor énfasis en las tradiciones locales”, desarrolló.

En este sentido, el festival busca ser una ocasión con la que el pueblo encuentra una vía para la preservación de sus tradiciones y su transmisión a las futuras generaciones. Por ello, desde el festival se desarrollan concursos de diversas aptitudes como la oratoria o la redacción en la que los niños de la localidad investigan sobre la cosecha de la caña de azúcar, a fin de que puedan elaborar una exposición razonada de dicha tradición.

“Invitamos a todo el pueblo panameño y a los visitantes a vivir esta experiencia, a conocer el proceso de la caña, visitar un trapiche, probar la miel, el jugo de caña y los productos derivados. Por otro lado, este festival lo dedicamos a la paz. La coronación infantil estará centrada en mensajes de unión y armonía, mientras que la coronación adulta tendrá un enfoque espiritual, ofreciendo el festival a Dios para que las actividades se desarrollen en un ambiente positivo”, agregó Delgado.