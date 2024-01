El Teatro Balboa será el lugar en el que Kenny y Miles Endo deleitarán a la audiencia panameña con los taiko, un tipo de tambor japonés caracterizado por ser de gran tamaño, así como por su potente y profundo sonido.

Este evento se dará como parte de la conmemoración de los 120 años del aniversario del establecimiento de relaciones Diplomáticas entre Japón y Panamá. El concierto tendrá lugar el próximo 24 de enero con entrada gratuita. En el mismo, Kenny y Miles se reunirán para esta presentación por primera vez en el istmo.

Ambos músicos han sabido destacar por mantenerse en la vanguardia del taiko, y creando nuevos estilos de este género musical japonés. Por su parte, uno de los intérpretes se ha caracterizado por presentar combinaciones del taiko japonés con ritmos de otras partes del mundo, así como melodías originales e improvisación.

Según lo que comenta Endo a La Estrella de Panamá, actualmente no solo se dedica a las presentaciones de tambores japoneses, también cultiva esta tradición con su propia escuela de taiko situada en Honolulu, Hawaii. En Taiko Center of the Pacific, niños desde los dos años hasta personas en edad adulta tienen la oportunidad de aprender esta disciplina musical y demostrar sus habilidades como estudiantes de esta academia en diferentes presentaciones.