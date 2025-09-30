El universo Disney aterriza en Madrid con una exposición de más de 250 piezas originales

Desde el primer largometraje de Walt Disney hasta el casco de Iron Man, pasando por el atrezo de personajes icónicos, bocetos y vestuario, el universo mágico de Disney aterriza en Madrid este miércoles en la Fundación Canal con una exposición única que reúne más de 250 piezas únicas para conmemorar el centenario de la compañía.‘Disney: The Exhibition-100 años de magia’ se expone en nueve galerías y 14 instalaciones interactivas acompañadas de ambientes sonoros en cada sala para sumergir al espectador de lleno en muchas de las obras que han estado durante 55 años preservadas en los archivos de Walt Disney.La directora de Walt Disney Archives y Productora Ejecutiva, Becky Cline, ha explicado a EFE que lo más complicado ha sido decidir qué obras dejaban fuera porque 'había muchas historias que contar y muchas piezas que mostrar'.Por su parte, el director de Sold Out, Rafael Giménez, ha puesto de relieve en la rueda de prensa que la Fundación Canal es un lugar 'único' para exhibir estas icónicas piezas, pese a asegurar que traerlas no ha sido un trabajo fácil y han necesitado ocho días para descargar unos quince trailers de material 'apabullante'.Según Giménez, la muestra tiene un planteamiento 'muy innovador', ya que va más allá de exhibir las películas más destacadas y busca adentrarse en el proceso creativo de Disney: desde la elaboración de las bandas sonoras hasta la caracterización de los personajes y el trabajo minucioso que hay detrás.